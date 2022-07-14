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MHP'Lİ YILDIZ'DAN BÜLENT ARINÇ'A AĞIR SÖZLER : '' STAJER AVUKAT SEVİYESİNİ BİLE ISKALAMANIZA GERÇEKTEN ÜZÜLDÜM ''

Olağan Üstü Hal Hukuku Başlıklı konferansta konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ' ın KHK'lılara yalnızca AKP'yle değil , MHP'yle de temas kurmaları tavsiyesine MHP'den çok sert tepki geldi.

SİYASET 14.07.2022, 19:06 14.07.2022, 19:12
MHP'Lİ YILDIZ'DAN BÜLENT ARINÇ'A AĞIR SÖZLER : '' STAJER AVUKAT SEVİYESİNİ BİLE ISKALAMANIZA GERÇEKTEN ÜZÜLDÜM ''
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Olağan Üstü Hal Hukuku Başlıklı konferansta konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ' ın KHK'lılara yalnızca AKP'yle değil , MHP'yle de temas kurmaları tavsiyesine MHP'den çok sert tepki geldi.
MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , ''Milliyetçi Hareket Partili Hukukçulara sataşarak alacağınız bir mesafe yoktur.Son beyanatınızla stajyer avukat seviyesini bile ıskalamanıza gerçekten üzüldüm '' dedi.Yıldız'ın açıklamaları ;
CHP, 14 Nisan 2020 Tarihinde yasalaşan 7242 Sayılı CGTİHK (İnfaz Kanunu) değişikliğin 14 maddesinin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş, AYM Genel Kurulu bu talebi reddetmişti.
İnfaz değişikliğiyle Terör,cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde kalan suçlar İçin cezanın yarısı oranında infaz uygulanacağı hüküm altına alınmış ve 95 Bin kişi tahliye edilmişti.
Milli istihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalırken, örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırılmıştı.
Görülen o ki ,Ceza Hukuku ve İnfaz Hukukunu öğrenememiş ve öğrenmeye çalışmamışsınız.
Milliyetçi Hareket Partili Hukukçulara sataşarak alacağınız bir mesafe yoktur.
Son beyanatınızla stajyer avukat seviyesini bile ıskalamanıza gerçekten üzüldüm.
ARINÇ ne demişti ?
“ Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki, iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler ”

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