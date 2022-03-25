MHP'Lİ KILAVUZ : '' MERSİN - TARSUS OTOYOLUNUN ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENTİMİZDİR ''
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada , '' Tarımdan turizme, enerjiden sağlığa, uzanan geniş bir yelpazeye sahip Mersinimizde , yüksek katma değerli büyümelere vesile olacak, yılsonuna doğru açılışı gerçekleşecek yeni Çukurova Bölgesel havalimanının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ,Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübünün kuruluşunun 99.yılını kutlamasının akabinde yılsonuna doğru açılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanını gündemine taşıyarak, “Tarımdan turizme, enerjiden sağlığa, uzanan geniş bir yelpazeye sahip Mersinimizde, İhracat, turizm ve istihdam rakamlarını arttıracak, Ülkemizin yatırım hedeflerine önemli katkılar sunacak, yüksek katma değerli büyümelere vesile olacak, yılsonuna doğru açılışı gerçekleşecek yeni Çukurova Bölgesel havalimanının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
MHP’li Kılavuz konuşmasında şu görüşleri paylaştı ;
Mersinimizin güzide takımlarından, şehrimizde spor kültürünü oluşturup futbol sevgisi aşılayan, köklü ve kıymetli kulüplerimizden Tarsus İdman Yurdumuzun kuruluşunun 99. yılını kutluyorum.
Tarımdan turizme, enerjiden sağlığa, uzanan geniş bir yelpazeye sahip Mersinimizde, İhracat, turizm ve istihdam rakamlarını arttıracak, Ülkemizin yatırım hedeflerine önemli katkılar sunacak, yüksek katma değerli büyümelere vesile olacak, yılsonuna doğru açılışı gerçekleşecek yeni Çukurova Bölgesel havalimanının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bununla birlikte; Mersin-Antalya, Silifke-Mut-Karaman, Çamlıyayla-Tarsus, Çeşmeli-Taşucu arası yol yapım çalışmalarının tamamlanması, Mersin-Tarsus otoyolunun ücretsiz olması Mersin Limanı ve Organize Sanayi bölgesinin ulaşımdan kaynaklı sorunlarının giderilmesi, Mersinli hemşerilerimiz adına beklentimizdir.
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