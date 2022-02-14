MERSİNLİLERİN ‘ZEYNEP ABLASI’ HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de hemşehrileri ile kurduğu gönül bağı ve yakın ilişkiler ile fark yaratıyor.

Milletvekili Yılmaz, Ankara'da TBMM çalışmaları dışındaki günlerde Mersin'in her yerini adeta ‘karış karış’ gezerek her kesimden vatandaşlar ve hemşehrileriyle buluşmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başladığı vatandaşlarla buluşma etkinliklerinde, bir gün esnaf ziyaretinde, esnafın ‘Zeynep Ablası’ olarak karşısına çıkan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, başka bir gün gençlerle, sporcularla geleceği istişare ediyor. Gençlerin gözünde ‘Ankara’daki gençliğin temsilcisi ve gücü’ yorumları yapılan Yılmaz, bir gün baktığınızda serada domates, çilek toplarken, dalda elinde makas limon keserken ‘üretici dostu Milletvekili’ sıfatıyla gündeme geliyor.

*MERSİN’DEKİ SORUNLARIN ANKARA’DAKİ ÇÖZÜM ADRESİ*

Sivil toplum kuruluşlarının ve teşkilatların her daim yanında olan Yılmaz, Mersin ekonomisinin dinamikleri olan serbest bölge, organize sanayi sitelerindeki iş insanlarıyla sürekli istişare halinde bulunuyor. Mersin'e hali hazırda yapılan ve yapılacak olan yatırımların takipçisi olan Milletvekili Yılmaz, olası sorunlara karşı da Ankara’da hızlı çözüm arayışına giriyor.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ‘seçimden seçime vatandaşı hatırlayan siyasetçi’ profilinin aksine TBMM çalışmaları dışında zamanının tümünü Mersin'de her kesimden vatandaşlarla kucaklaşmayla geçiriyor.