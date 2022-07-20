MERSİN’DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şahsın evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 adet sikke ile 13 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 adet sikke, 8 yüzük, 2 adet ok ucu ve 3 düğme ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözalltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.