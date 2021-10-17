MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ : '' KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR ''

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu bir Milli Güvenlik sorunudur dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarih vererek Bürokratlara yaptığı uyarı açıklamasına sert tepki göstererek bu tutum bir Milli Güvenlik sorunudur dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , '' Kılıçdaroğlu, hakimleri, öğretmenleri,esnafları, çiftçileri, yatırımcıları derken, şimdi de memurları tehdit ediyor.Diğer yandan Fetöcülere, PKK'lılara ve bilumum terör örgütlerine sahip çıkıyor; kol kola yürüdükleri dostları olarak görüyor. Bu tutum, bir milli güvenlik sorunudur'' dedi.