LÜTFİ ELVAN İSTİFA ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , görevden affını isteyerek ayrıldı.

Lütfi Elvan'ın terine Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nureddin Nebati atandı. Daha önce görevinden affını isteyerek istifa eden Lütfi Elvan'ın istifası kabul edilerek , 2021 tarih ve 573 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı , Resmi Gazetenin 2 Aralık 2021 tarih ve 31677 sayısında yayımlanarak yürülüğe girdi.