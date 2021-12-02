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LÜTFİ ELVAN İSTİFA ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , görevden affını isteyerek ayrıldı.
SİYASET 02.12.2021, 00:54
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , görevden affını isteyerek ayrıldı.
Lütfi Elvan'ın terine Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nureddin Nebati atandı. Daha önce görevinden affını isteyerek istifa eden Lütfi Elvan'ın istifası kabul edilerek , 2021 tarih ve 573 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı , Resmi Gazetenin 2 Aralık 2021 tarih ve 31677 sayısında yayımlanarak yürülüğe girdi.
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