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İYİ PARTİ ERDEMLİ İLÇE BAŞKANI AK : '' BAŞKAN SEÇER'İ YANILTAN VE ALDATANLARI YAKINEN TAKİP ETMEKTEYİM ''
Mersin Erdemli İlçesi İYİ Parti Erdemli İlçe Başkanı Hakan Ak , '' Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i bilgi verirken yanıltan ve aldatanları yakınen takipteyim '' dedi.
SİYASET 30.06.2022, 14:21 30.06.2022, 14:27
Mersin Erdemli İlçesi İYİ Parti Erdemli İlçe Başkanı Hakan Ak , '' Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i bilgi verirken yanıltan ve aldatanları yakınen takipteyim '' dedi.
İYİ Parti Erdemli İlçe Başkanı Hakan Ak , Hikmet Sarıbaş ve Yunus Arslan'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılmalarına tepki gösterdi.
Başkan Ak ,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , '' Hikmet Sarıbaş ve Yunus Arslan'ın işe geri dönüş davasını yakınen takip etmekteyim.Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e uygulanan eylemler ve yaptırımlarla ilgili bilgi verirken yanıltma ve aldatmanın kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığını da yakınen takip etmekteyim '' dedi.
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