ERCİK : " YİĞİDİN HAKKINI YİĞİDE VERMEK GEREKİYOR "

MersinTime Gazetesi'ne yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik , " Düşük gelirli aileler , engelli arkadaşlarımız gibi birçok kişiye şuana kadar yapmış olduğumuz yardım sadece Mersin için 10 milyarı geçti. Milli Eğitim alanında yapmış olduğumuz yatırımların toplamı 2002'den günümüze kadar 1,39 milyar , Sağlık alanında 1,5 milyar, Gençlik ve Spor alanında 2,5 milyar , ulaşıma ve altyapıya 11, 53 milyar , Çevre ve Şehircilik 9,6 milyar, Sanayi ve Teknolojiye 644 milyon , Kültür ve Turizm'e 191 milyon, Tarım ve Orman'a 10.4 milyar olmakla birlikte bunların hepsi Mersin'de bu işle ugraşan kişilere verilen destektir" dedi.

"Kendimizi De Eleştiriyoruz"

Çeşmeli- Taşucu Otoyolu ve Kazanlı Tarsus Turizm Bölgesi ile ilgili kendilerini eleştiren ve çözüm bulma noktasında çaba harcadıklarını belirten Cesim Ercik, "İhale süreci tamamlandıktan sonra 2 yıl içerisinde Çeşmeli- Taşucu Otoyolu birinci etap dediğimiz noktayı bitirmiş olacaktır. Kazanlı-Tarsus Turzim Bölgesi'nde bizlerde Mersin için yatırım, kazanç olsun istedik ama malesef olmadı." dedi.

"Bunlar Büyük Nimetler"

Mersin'in ulaşım ve alt yapısınada değinen Ercik, "Silifke dışında trafik anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşamıyoruz. Mersinden çıktığımız zaman 1 saat 45 dakikada Anamur'a varmış oluyoruz. Bunlar gerçekten büyük nimetler" dedi.

"Türkiye'nin En Büyük 2'inci Havalimanı Mersin'de"

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Türkiye'nin en büyük 2'inci havalimanı olduğunun altını çizen Cesim Ercik, "İnşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. 3 haftada bir ziyarete gidiyor ve bütün aşamaları takip

ediyoruz. Bizim havalimanı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yılın sonuna doğru inşallah havalimanımız açılacaktır" dedi.

"Asil Milletimiz Her Şeyin En İyisini Hakediyor"

Ercik, "Asil millet her şeyin en iyisini hakediyor. Şuan milletimiz için yapılan yatırımlar yetmez. Tüm samimiyetimle söylüyorum, milletin refah düzeyi daha da fazla yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizler teşkilat olarak milletimiz için her şeyi yaparız ama yiğidin hakkını da yiğide vermekte gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.