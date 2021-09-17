CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERSİN PROĞRAMI BAŞLADI

Bir dizi toplantı ve açılış yapmak üzere üzere Mersin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezine geldi.

Dün akşam saatlerinde havayolu ile Adana’ya oradan karayoluyla Mersin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki ilk toplantısına katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezine geldi. Vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan, el sallayarak, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, buradaki programın ardından Toroslar’da cami açılışına katılacak.