BAŞKAN SEÇER’İN BORÇLANMA TALEBİNE BİR KEZ DAHA RET

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Başkan Seçer, daha önceki Meclis toplantılarında reddedilen 265 milyon liralık borçlanma talebini ısrar kararıyla yeniden Meclis’e sundu. Cumhur İttifakı’na mensup Meclis üyelerinin oy çokluğuyla borçlanma talebi bir kez daha reddedildi. Önceki dönem yönetimine 352 milyon dolarlık borçlanma yetkisi verildiğini anımsatan Başkan Seçer, “‘Bana bunu niye yapmıyorsunuz’ diyorum. Bir de eski dönem borçlarını ödetiyorsunuz. Verdiğiniz 164 milyon lira. Onun da parasal karşılığı 29 milyon dolar. Hepsi bu” dedi.

“Ben Meclis’in düzenini sağlamakla görevliyim”

Başkan Seçer, yeni Meclis salonunda toplantının daha verimli geçmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, Meclis üyeleri, bürokratlar ve basın mensuplarının toplantıyı izleyebilecekleri uygun alanların belirlendiğini söyledi. Herkesin bu kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, kendisinin Meclis toplantı düzeninin bozulmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Seçer, “Burası Meclis toplantı salonu arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz? Bir mesaj verebilir, pankart açabilir, protesto edebilir, eleştiri yapabilir, bağırabilir, çağırabilir bunu kimse men edemez ama Meclis toplantı salonu bir gösteri salonuna dönüştürülemez” diye konuştu. Basını susturduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade eden Seçer, “Ben bir şey gizleyecek olsam canlı yayına müsaade etmem. İlk Belediye Başkanı olduğumda, ilk Meclis toplantısında ilk önergem bu toplantıların canlı yayınlanmasıydı. Ben Meclis’in düzenini sağlamakla görevliyim, Meclis’in düzenini bozmakla değil. Düzenini bozana da müsaade edemem” dedi.

“TOKİ sizin, bizim değil; halkın”

Bir Meclis üyesinin TOKİ’yi gündeme taşıyarak yaptığı değerlendirmenin ardından Başkan Seçer, “TOKİ sizin, bizim değil; halkın. Öğrenin artık, halkın, halkın” vurgusu yaptı. TOKİ’nin Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşümde hafriyatın dökümü ile ilgili Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir bürokratları arasında olumsuzluk yaşandığına ilişkin iddiaları da değerlendiren Başkan Seçer, kamuoyunu aydınlatmak için konunun muhatabı İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan’a prosedürle ilgili soru sordu. Seçer’in, “Bu prosedürde İmar A.Ş.’nin muhatabı TOKİ mi, TOKİ’nin müteahhidi mi, Akdeniz Belediyesi mi?” sorusuna Uyan, “TOKİ’nin müteahhitti” yanıtını verince Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Şimdi Sayın Gültak, müteahhidin avukatlığını mı yapıyor bize? Hadi TOKİ’nin anlarız, ‘bizim kurum’ diyor. Bir şey daha soracağım. Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız bilir. Bu ihalelerde hafriyat pozu yok mu? Yani oraya para yazmıyor mu müteahhit? Bu pozu yazarken, bu maliyeti hesaplarken, hafriyat bedelini de TOKİ’den almayacak mı bu müteahhit? Ben müteahhide ayrıcalık mı yapacağım? Benden müteahhidin haklarını mı savunuyorsunuz, halkın haklarını mı? İmar A.Ş. de halkın kurumu, belediye de halkın kurumu ama müteahhit halkın müteahhidi değil. Müteahhit sizin müteahhidiniz, benim müteahhidim değil. Şimdi ben bunu anlamakta zorlanıyorum. İşi yapan TOKİ, işi yaptıran TOKİ, yüklenici bir müteahhit. Parayı ödeyecek olan o. Ödeyeceği parayı TOKİ’den almış ya da alacak. Siz ‘onun parasını almayın’ diyorsunuz bize.”

Çilek Mahallesi’nde çalışmalar gece-gündüz devam ediyor

Gündem dışı konuşmalarda yöneltilen soruları da yanıtlayan Başkan Seçer, Çay Mahallesi’nde yapımına başlanan ve Çilek Mahallesi’nde yapılacak asfalt çalışmasını değerlendirirken, şunları söyledi:

“Eylül ayında bir tartışma oldu yine burada. Biz kısa sürede tamamlanıp asfalt çalışmalarına girileceğini söyledik ve konuştuğumuz gibi de oldu. Çay Mahallesi’nde içme suyu şebeke çalışmalarını bitirdik, 10 Ekim itibariyle asfalt çalışmaları başladı. 20 Ekim’de başlama sözü vermiştik. 10 gün önce başladı. Şu anda da caddelerde çalışmalar devam ediyor. Orada yaptığımız sokaklar tamamen Akdeniz Belediyesi’ne ait sokaklar. Ama şunun için söylüyorum. Sokaklar dar olduğu için yapılan çalışmalarda yama yaptığınız zaman, çok daha kötü bir sonuç çıkar diye biz freze ile alıyoruz. Gayet güzel altyapısını yapıyoruz ve tamamen caddeyi sıfırlıyoruz. Orada yapılan emeği ve hizmeti görmesi lazım Sayın Belediye Başkanının. Bana olmasa da emek veren, başta teknik elemanlarımıza ve çalışanlara teşekkür etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Kendi ilçe sınırları içerisinde olduğu için. Çilek Mahallesi’nde düktil boru çalışması yapılıyor. Bunun temini zor. Arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız bilir. Zaten hem bölge halkıyla hem muhtarımızla biz bu çalışmaları istişareli götürüyoruz. Şu anda yılbaşına kadar biz bu çalışmaları bitireceğimizi söyledik. Daha da erkene almak için arkadaşlarımız gece-gündüz çalışmalarını devam ettiriyorlar. Daha sonra asfaltlarını yapacağız.”

“Demokrasi adına çok üzüntü verici bir durum”

Başkan Seçer, daha önceki Meclis toplantılarında reddedilen 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebini ısrar kararıyla Meclis’e yeniden sundu. Konu henüz görüşülmeden bir Meclis üyesinin “Cumhur İttifakı olarak düşüncelerimizde değişiklik yok” ifadeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, “Meclis’te herkesin iradesi hürdür diye biliyorum. Burada bütün üyeler adına bizim kararımız kesin demeniz bence demokrasi adına çok üzüntü verici bir durum” dedi.

Vatandaşa hizmet etmek ve çalışmaların aksamaması için Meclis üyelerini bu konuda ikna etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Seçer, borçlanma yetkisi almaları durumunda esnafa ve yüklenici firmalara daha hızlı ödeme yapabileceklerini vurguladı. Her şeyde akıl almaz bir fiyat artışı olduğunu belirten Başkan Seçer, “Eski fiyatlarla hizmet vermiş insanların durumunu düşünün. Yılbaşı geliyor. İşte hepiniz bilirsiniz, birçoğunuz esnaf. İş insanlarının en korkulu rüya gördükleri günler bankalara devre faizini ödeyeceği ayların sonudur. Mart sonu, Haziran sonu, Eylül sonu ve Aralık sonu. Şimdi yılbaşı geliyor. ‘Aralık ayı dert ayı’ derler esnaflar. Ben bu insanlara daha süratle ödeme yapabileyim ki bu paranın çoğunluğu, belki yüzde 80’i Mersin’de işlem görecek, Mersin ekonomisine katkı yapacak” diye konuştu.

“Ben ne yapacağım bu borçlanmayı, bu parayı, bu kadar ısrarla”

Önceki toplantılarda hangi hizmete ne kadar para ödediklerini tek tek ayrıntılarıyla anlattığına da dikkat çeken Başkan Seçer, bu bütçelerle 13 ilçenin tamamına hizmet etmek istediklerini vurguladı. Çamlıyayla’da yaşayan bir vatandaşın kendisine mesaj gönderip ilçe belediyesinin sorumluluk alanındaki bir yol için parke taşı istediğini, buna da olumlu yanıt verdiğini anlatan Seçer, “‘Tabii ki, derhal göndeririz’ dedim. Ben bu parkeyi ne yapacağım be kardeşim? Ben bu asfaltı ne yapacağım? Bu parayı ne yapacağım? Ben ne yapacağım bu borçlanmayı, bu parayı, bu kadar ısrarla ısrarla ısrarla. Ben de rahat nefes almak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Ben vatandaşıma hizmet etmek istiyorum, beni engellemeyin”

2020 yılında 150 projenin yüzde 96’sını, parasal olarak ise yüzde 92’sini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, bu yıl şu ana kadar ise yüzde 80.71’ini parasal olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Hak edişlerin beklediğini de sözlerine ekleyen Seçer, “Ben vatandaşıma hizmet etmek istiyorum. ‘Beni engellemeyin’ diyorum” dedi. Önceki yönetimin görevi yaklaşık 82 milyon dolarlık borçla devraldığını ifade eden Başkan Seçer, kendisinin ise devraldığı 535 milyon dolarlık borçla göreve başladığını söyledi.

“Bu adaletsizlik, bu hakkaniyet değil”

Geriden gelen borçları ödemeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Seçer, “‘Bu adaletsizlik’ diyorum. Siz diyorsunuz ki ‘vatandaşa hizmet etme.’ Ama önceki döneme siz 352 milyon dolar borçlanma yetkisi vermişsiniz. ‘Bana bunu niye yapmıyorsunuz’ diyorum. Bir de eski dönem borçlarını ödetiyorsunuz. Verdiğiniz 164 milyon lira. Onun da parasal karşılığı 29 milyon dolar. Hepsi bu. 352 milyon dolar, 29 milyon dolar. Diyorum ki ‘yahu bu hakkaniyet değil.’ Benim bunu söyleme hakkım vardır” dedi.

“Siz borçlanmayı engellerseniz Mersin halkına haksızlık yapmış olursunuz”

Yatırım programını harfiyen uyguladıklarını ve bazı alanlarda hem fiili hem de parasal anlamda yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşme oranı olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, bunları yaparken de geriden gelen borçları ödemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. Başkan Seçer, şöyle dedi:

“Bir taraftan yatırım yapıyorsun. Yeni borçlar ama totalde baktığın zaman artı-eksi 633 milyon da eski borcu ödüyorsun, yeni yatırımlar yapıyorsun. Yeni yapılar yapıyorsun. Bana destek olma durumundasınız. Ortada bir problem yok, bir haksızlık yok. Yasalara aykırı bir şey yok. Stratejik plana, yatırım programına aykırı bir şey yok. Halkın yararına olmayan bir şey yok. Siz bunu engellerseniz bana haksızlık yapmış olursunuz. Dolayısıyla Mersin halkına haksızlık yapmış olursunuz. Benim anlatmak istediğim bu.”

“Dağıttığımız un, yaptığımız yol, köyünüze götürdüğümüz hizmet proje değil mi?”

Bir Meclis üyesinin projelere yönelik destek verdiklerini söylemesi üzerine Başkan Seçer, “Sanki istenen borçlanma yetkisi projelere ödenecek bir para değilmiş gibi eğer bilgi verirseniz halka yanlış bilgilendirme yapmış olursunuz. Yani yaptığımız 4. Çevre Yolu proje değil mi? Yaptığımız köprülü kavşaklar yol değil mi? Verdiğimiz 1 TL ekmek, sosyal hizmetler ya da daire başkanlıklarının bir projesi değil mi? Çocuklara verdiğimiz süt… Daha yeni 64 bin aileye dağıttığımız 10 kilogram un bir proje değil mi? Bu paralar bunlara ödenmeyecek mi? Halk bunları izliyor yani, ‘size destek oluyoruz’. Metroya destek vermeyeydiniz canım. IBRD hibe kredisine destek vermeyeydiniz. Yani onu da yapmayaydınız. Vallahi yani yapmayalım, Metro da yapmayalım. IBRD’den hibeli kredi de almayalım. CNG’li otobüs de almayalım. Bunlar proje oluyor da dağıttığımız un, yaptığımız yol, köyünüze götürdüğümüz hizmet proje değil mi? Onlar için isteniyor zaten. Zaten biz geçen yıl bunları size sunmuşuz. Bu, bu, bu projeleri yapacağız. Şimdi anlattım. Bakın toplamda 2020 yılında proje sayısı 150 diyorum. Gerçekleşme oranından bahsediyorum. 2021 yılında 163 proje. Bunlar proje değil mi? 1,5 milyar lira proje bedeli koymuşum. Bunun %82’si zaten ilk 10 ayda gerçekleşmiş” dedi.

Başkan Seçer, Mut’taki OSB arazi yolunun gündeme gelmesine üzerine, “‘Başkan yolu yapsın’ deniyor. Minimum maliyeti 30 milyon lira. Nasıl olacak şimdi? Gelin empati yapın. Kendinizi benim yerime koyun. Nasıl olacak? Her taraftan ayağımı bağlayın, her yerde de benden hizmet bekleyin. Yapayım da biraz rahat bırakın. Gideyim Mut’un OSB yolunu da yapayım, Erdemli Hali’ni de bitireyim. Satmaya izin vermiyorsunuz bari adamın hak edişini borçlanma ile ödeyeyim. Buradan Erdemli halkına sesleniyorum; o inşaat durursa müsebbibi Cumhur İttifakıdır. Başta Erdemli Meclis üyeleridir. Anlatıyorum, anlatamıyorum. Bunları halk bilsin” diye konuştu.

“Ben 24 saat çalışıyorum”

Başkan Seçer, 24 saat aralıksız çalıştığını belirterek, “Şu gözüme bakın, kan toplamış yorgunluktan. Siz 3 saat tahammül edemiyorsunuz. Ben 24 saat çalışıyorum. Siz bari 24 saat çalışmayın hiç olmazsa ayda bir gün, Meclis’te 7 saat tahammül edin. ‘Sıkıldık, bıktık’ diyorsunuz ama vallahi halk da sizin bu inadınızdan sıkıldı, bıktı. Az önce arkadaşlar güzel bir şey söyledi. Verin kurtulun. Biz mazeret de üretmeyiz. Siz verin kurtulun bu işten, bize başka mazeret üretmeyin. Genel bütçe gelirlerinde bütün belediyelere bakın, öz kaynaklardan eğer %15’ler, %20’ler varsa bu zaten muazzam bir şey. Böyle bir şey yok. Bırakın Allah aşkına. Ben arsa satarak gelir elde etmiyorum. 1 metrekare bugüne kadar arsa satmadım. Bunu da yaparız ama maharet satmakla gelir elde etmek değil. Siz bir şey yaratabiliyor musunuz, üretebiliyor musunuz? Bir akar sağlayabiliyor musunuz? Buna bakmak lazım” dedi.

İlçe belediyelerinin borçlanma taleplerinin kabul edildiğini, ancak Büyükşehir Belediyesi’ne bu olanağın sağlanmadığını ifade eden Seçer, “Siyasi konularda Baro ile iş birliğine ‘hayır!’; hekimlerle kontrol yapacağız, köylere gideceğiz ‘hayır!’; diş hekimleri ile ‘hayır!’. Mesele şu; Yenişehir, Tarsus, Akdeniz, diğer taraf, beri taraf meselesi değil. Orada oyunuzun rengi ile aynı konuda Büyükşehir’e geldi mi oyunuzun rengi değişiyor. Geçen yıl da zaten verilmedi bize yetki” diye konuştu.