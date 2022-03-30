BAŞKAN SEÇER, TADEKA TANITIM ETKİNLİĞİ’NE KATILDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplam 8 kurulu bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Tanıtım Etkinliği’ne katıldı. Kurul üyelerini dinleyen ve fikir alışverişinde bulunan Başkan Seçer, bu oluşumların sağlayacağı gönüllü danışmanlığın önemine dikkat çekti. MEDEKA ve TADEKA’dan çıkan kararlara da büyük önem verdiklerine değinen Seçer, “Noter burası, ben değilim. TADEKA demek siz demek. Yani Tarsus’a Değer Katanlar önemli bir payedir” dedi.

Tarsus Gözenler Restoran’da düzenlenen etkinliğe; Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile TADEKA Kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, kurullar tarafından planlanan etkinlikler ve projeler konuşuldu. Başkan Seçer, kurulların yapacağı çalışmalar neticesinde Tarsus'ta projeler üretileceğini anlattı. Siyasilerin kararlar alırken işini iyi yapan ve ehil insanlardan destek alması gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, kendisinin de bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

“İSİMLERİ TARSUS VE MERSİN OLARAK FARKLILIK GÖSTERİYOR AMA İÇERİĞİ, AMACI AYNI”

Mersin için MEDEKA, Tarsus için de TADEKA’yı oluşturduklarını ifade eden Seçer, “İsimleri Tarsus ve Mersin olarak belki bir farklılık gösteriyor ama içeriği, amacı, her şeyi aynı. Neden Tarsus'a ayrı bir birim, yapı oluşturduk? Mersin tamam ama Tarsus bir başına farklı bir yer. Hem bölgenin en yüksek nüfusa sahip ilçesi, en kadim toprağı, en kadim tarihi, en kadim birikimi. Buraya ayrı bakmak gerektiğini düşünerek bütün Mersin'e şamil MEDEKA’yı kurduk. Aslında MEDEKA, Tarsus’u da içeriyor bir anlamda. Ama Tarsus’a özel de böyle bir yapı oluşturduk. Bugüne kadar gayet de değerli, önemli çalışmalar oldu. Bundan sonra aslında bu tasarımların uygulamaya dönme dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.