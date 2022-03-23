BAŞKAN ÖZYİĞİT'E BİR ÖDÜL DAHA VERİLDİ

Çukurova Kadın Zirvesi ve Kadın Başarı Ödülleri’nde kadınlara yönelik başarılı çalışmalarından dolayı Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e, “Yılın Kadını Destekleyen Belediye Başkanı” ödülü verildi. Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt, Başkan Özyiğit’i ziyaret ederek, ödülünü takdim etti.

eçtiğimiz hafta Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesi tarafından “Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülleri Töreni”nde kadın istihdamı ve kadınlara yönelik başarılı projelerinden dolayı “Eşitlik Ödülü”ne layık görülen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e bir ödül daha geldi. Saygın Medya tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çukurova 1. Kadın Zirvesi ve Kadın Başarı Ödülleri’nde Başkan Abdullah Özyiğit’e “Yılın Kadını Destekleyen Belediye Başkanı” ödülü verildi.

Yenişehir Belediyesinde 25 müdürlüğün 15’inin kadın müdürler tarafından yönetilmesi, kadın istihdamı, fark yaratan projelerle kadınların üretime teşvik edilmesi, kooperatif ve kadın üretici pazarı ile kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadınlara yönelik kültürel ve sportif eğitimler gibi birçok alanda kadınların yanında olan Başkan Abdullah Özyiğit, “Yılın Kadını Destekleyen Belediye Başkanı” ödülünü aldı.

Başkan Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz aylarda Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi kapsamında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından başlatılan ve yaşamın her alanında kadın ve erkek eşitliği için izlenebilecek somut yöntemler sunan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı’nı da imzalamıştı.