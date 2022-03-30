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BAŞKAN ABDULLAH ÖZYİĞİT’E BİR ÖDÜL DAHA

Abdullah Özyiğit İkinci Yüzyıl Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

SİYASET 30.03.2022, 13:37 30.03.2022, 13:42
BAŞKAN ABDULLAH ÖZYİĞİT’E BİR ÖDÜL DAHA

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Ankara’da düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri’nde Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, spor alanında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını Mersin Yenişehir’e taşıyan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kültür-sanat, eğitim, sağlık ve kadın dostu belediye ödüllerinden sonra spor dalında da ödül aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’DAN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri töreninde kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Gerçekten de yerel yönetimler bütün zorluklara rağmen, zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, hiç bir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim. Çünkü belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını belediye başkanları gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Bu çabayı harcarken, son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Belediye başkanlığı konusunda güzel çalışmalar yaptınız. Her güzel çalışmayı da takdir etmek aslında hepimizin ortak görevi olması gerekir.” dedi.

YENİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİMİN YANI SIRA SPORUN DA ÖNEMLİ BİR MERKEZİ HALİNE GELİYOR

Ödül için İkinci Yüzyıl Derneğine teşekkür eden Başkan Abdullah Özyiğit, kısa sürede büyük işler başardıklarını belirterek spor alanındaki bazı önemli çalışmalarından söz etti. Başkan Özyiğit “Bu başarı tesadüf değil. Çünkü Mersin Yenişehir’de sporun ve sporcunun yanında olan bir Belediye var. Çağdaş belediyecilik vizyonumuz, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne olan inancımızla kısa sürede büyük işler başardık. 3 yıl düzenlediğimiz Mersin ve KKTC arasındaki yüzme geçişi iki yıl üst üste Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından yılın spor organizasyona aday gösterildi. İki yıl düzenlediğimiz Yenişehir Triatlonu’nda gösterdiğimiz başarıyla 16-17 Nisan Avrupa Triatlon Kupası’na Yenişehir’imizde ev sahipliği yapacağız. Olimpiyat ve Dünya şampiyonlarını Yenişehir’de ağırlayacağız. Türkiye Atletizm Federasyonu ile Kulüpler Kros Ligi 1. Kademe Yarışları’nı düzenledik ve 20 yılın ardından Mersin’de kros şampiyonasının yapılmasının sağladık. Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası, Belediyemizin ev sahipliğinde kentimizde gerçekleşti. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımızla, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nı, 24 saat geçmeden de Mersin Yenişehir Pirireis Ortaokulumuzla, Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nı kazandık. Ve basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan ilk Anadolu kulübü olarak da tarihe geçtik. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu ile 4 bin sporcunun katılacağı Voleybol Festivali’ni Mayıs ayında kentimizde gerçekleştiriyoruz. Çalışmaya, üretmeye spora destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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