AK PARTİLİ YILMAZ : “ BUNLARIN İPİ HDP VE PKK’NIN ELİNDE ”

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de miting yapma kararı alması hakkında katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

“Ahlaklı yapılırsa siyaset demokrasinin tacıdır”

Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapılmasına Valilik tarafından izin verilmediği iddiası üzerine katıldığı televizyon programında açıklama yapan Zeynep Gül Yılmaz “Siyaset, demokrasinin tacıdır aslında ama ahlaklı yapılırsa. Büyük büyük yalanlar atıyorlar ortaya, artık yalanda sınır yok. 2014 yılından bu yana onların miting yapmak istedikleri alanda miting yapılmıyor. CHP, AK Parti, HDP, MHP ve İP hepsi eski Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yanındaki yerde miting yapıyor. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreni yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanıdır ve bu bir miting değil, açılış töreniydi. Biz bütün mitingleri AK Parti de dahil Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yanındaki alanda yaparız. Bu hiç değişmedi. Sanki herkes Cumhuriyet Meydanı’nda yapıyor da onlar engelleniyormuş gibi manipüle etme, ajite etme, duygusal bir hamaset yaratma derdindeler fakat öyle bir şey yok. Kendilerine de her zaman olduğu gibi Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yanında miting yapabileceklerine dair yazı yazıldı Valiliğimiz tarafından” dedi.

“Bunlar ilk mitinglerini gövde gösterisine dönüştürme çabasındalar”

Av. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşanan tweetler silsilesini de es geçmedi. Bunları sokağa çıkma çağrısı olarak değerlendiren Yılmaz; “Aslında ilk olarak FETÖ firarisi Can Dündar, 23 Kasım’da bir tweet atıyor. ‘Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir’ diyor. Bunun üstüne 24 Kasım sabahında Selahattin Demirtaş ‘ Bugün değilse ne zaman? ‘ diyerek meydanlara çıkma tweeti atıyor. Akşamına da Kılıçdaroğlu “İlk mitingimiz Mersin’de, sokağa çıkıyoruz” diyor. Bunların ipi HDP dolayısıyla PKK’nın elinde olduğu için onlar nereye çekerse oraya gitmek durumundalar. Önemli bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bunlar ilk mitinglerini bir gövde gösterisine dönüştürme çabasındalar. Mersin’de 2019 yerel seçimlerinde öyle bir ittifak yapıldı ki sadece Akdeniz’de HDP Belediye Başkan adayı çıkardı. Diğer hiçbir yerde HDP Belediye Başkan adayı çıkarmadı. Büyükşehir dahil hepsinde CHP’yi destekledi. Diğer bir ayrıntı da şu; İP de Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmadı. Orada çok enteresan bir şey yaşanmıştı, belki hafızalarınızda kalmıştır. Mersin Büyükşehir MHP Belediye Başkanı İP’ye geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için nasıl oldu ise son anda geç başvuru yaptı ve başvurusu kabul edilmedi. Bu herkesin kafasında soru işareti yarattı. O zaman da aynı şekilde bir duygusal ajitasyona başvurmaya çalıştılar fakat onun altında da başka şeyler vardı. Çünkü İP de aslında CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayını destekleyecekti. Böyle bir danışıklı dövüş, bir kurgu yapıldığını düşünüyorum.”