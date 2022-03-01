AK PARTİLİ YILMAZ : '' ARSLANKÖYLÜLER MERSİN'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİLER ''

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığını belirterek , “Toroslar gibi dimdik duruşuyla, yiğit olmayana geçit vermeyen Arslanköy’lü hemşehrilerimiz, o zorlu günlerde, bayrağımız ve toprağımız uğruna canlarını siper etmiş, Toroslarda Türk bayrağından başka bir bayrağın dalgalanmasına izin vermemişlerdir.” dedi.

Mersin’in Toroslar İlçesindeki Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Arslanköy’ün, Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali altındaki Mersin'de, Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçtiğini söyledi. Kahramanca savaşarak destan yazan Arslanköylü’lerin Mersin’in kaderini değiştirdiğini vurgulayan Milletvekili Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu muhteşem zafer, Gazi Meclisimiz tarafından takdire şayan görülmüş; ‘Efrenk’ olan köyümüzün adı, bizzat Atatürk’ün teklifiyle ‘Arslanköy’ olarak değiştirilmiştir. Toroslar gibi dimdik duruşuyla, yiğit olmayana geçit vermeyen Arslanköy’lü hemşehrilerimiz, o zorlu günlerde, bayrağımız ve toprağımız uğruna canlarını siper etmiş, Toroslarda Türk bayrağından başka bir bayrağın dalgalanmasına izin vermemişlerdir. 102 yıl önce; vatan ve hürriyet destanı yazan Kuvayı Milliyecilerin torunları olarak, Arslanköyümüzün düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Arslanköylü kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”