AK PARTİLİ YERLİKAYA : '' TAMAMEN ASILSIZ VEİFTİRADIR ''

Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ak Parti Grup Sözcüsü İsmail Yerlikaya , '' Şahsıma ait firmalarda kaçak su kullanıldığı haberi tamamen asılsızdır ve iftiradır '' dedi.

Yerlikaya yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Son günlerde bir yerel Gazetede şahsım hakkında yapılan yalan ve asılsız haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duydum.Haberde şahsıma ait firmalarda kaçak su kullanıldığı haberi tamamen asılsızdır ve iftiradır.

Söz konusu tutanakta da belirtildiği gibi tek bir damla kaçak su kullanımı olmamıştır, buradaki olay iş yerinin peyzajında ve saha temizliğinde kullanılan artezyen (Kuyu) suyunun fazlasının yağmur drenaj hattına verilmesiyle ilgili olup, atık suyun bertarafı konusudur. Mersin su ve kanalizasyon işleri genel müdürlüğüne (Meski) ait tek bir damla kaçak su kullanılmamıştır.

Bu konu daha önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’ in oturduğu sitedede yaşanmış olup , şuan artezyen suyu kullanan tüm Sitelerin ve işyerlerinin sorunudur. Meski genel kurulunda almış olduğu haksız ve yanlış bir karara dayanarak Artezyen suyunun bertarafında yağmur drenaj ve kanalizasyonuna bırakılan su için metre küp su fiyatının % 45 i oranında atık su bedeli almaktadır. Ayrıca geriye dönük 12ayx5 kat olarak Mersinli hemşerilerimize haksız yere yüksek cezalar kesilmektedir.Bunun Türkiye’de hiçbir Belediyede örneği yoktur.

Bizler Cumhur ittifakı Meclis üyeleri olarak; Kasım ayı Meski genel kurulunda tarifelerde değişiklik önererek Vatandaşlarımızdan haksız yere alınan, %45 atık su bedeli ve 12 ay x5 kat uygulamasının kaldırılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Sözde haber sitesinde yayınlanan haberdeki iddialar yalan ve asılsızdır. Şöyle ki; Haberde yazan üç farklı mahalledeki iş yerleri sözü yalandır, MTSO (mersin Ticaret ve Sanayi) Kayıtlarına bakıldığında ismi geçen üç firmadan iki tanesi ile hiçbir ortaklığımın olmadığı görülecektir, sadece bir firmada % 50 ortaklığımın bulunduğu kalan diğer hisselerin %30 CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’e, %20 lik kısmının ise CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Tuncay Gökçel‘e yani; CHP’li iki kardeşe ait olmasına rağmen, bununda MTSO kayıtlarında herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortam var iken sözde yandaş ve taraflı habersitesince yapılan bu haber CHPli kardeşleri görmezden gelerek şahsım ve Grup Başkan Vekili olduğum AK Parti bu yalan haber üzerinden yıpratılmaya çalışılmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisini izleyip takip edenler bilir ki; Özellikle Meclislerde Ranta dayalı İmar dosyalarına karşı dik duruşum ve verdiğim mücadeleden belliki birileri rahatsız olmuştur. Özellikle imiz için hayati önemi olan Efrenk vadisi (Müftü deresi) 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılan yanlışları, yeşil alanların katledilerek ilave konut alanlarının açılmasına karşı verdiğim gerek Mecliste hukuk önündeki mücadelemden birileri rahatsız olmuştur. Rantları Mahkemece bozulunca gündem değiştirmeye yönelik şahsımı ve Partimi hedef göstererek yıpratmaya yönelik sipariş haber yaptırılmıştır.

Buradan şunu belirtmek istiyorum; Mersinin yeşil alanlarının; birilerinin Rantı için katledilmesine, Ranta dayalı İmar yolsuzluklarına dün dik durduğum gibi bu günde yarında dik durup mücadeleme devam edeceğim.

Ayrıca bu hukuksuz işlemi yapan Meski görevlileri ve yalan haberi yapan sözde haber sitesi ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğumu ve yasal haklarımı hukuk önünde sonuna kadar arayacağımı kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.