AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ÖZKAN : '' ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK BAŞARI ELDE ETTİK ''

Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan , '' Türkiye'nin diplomatik gücü NATO'da imzalanan mutabakat metni ile bir kez daha ortaya çıkmıştır '' dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan , TBMM'nde son NATO zirvesinde alınan kararlarla ilgili yaptığı değerlendirme konuşmasında şu görüşleri paylaştı ;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; dürüst, sözüne sadık ve güvenilir devlet olmasının yanında, siyasi, tarihi, askeri, kültürel, sosyolojik, coğrafi, diplomatik uluslararası ilişkiler bakımından öneme haiz, kısacası maddi ve manevi birçok sebep ihtiva eden bir değer taşımaktadır.

Türkiye’nin dış politikadaki gücü, NATO'da imzalanan mutabakat metniyle bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu, stratejik aklı ve güçlü liderliğiyle uluslararası alanda önemli bir diplomatik başarı elde ettik.

Aziz milletimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkında olarak, kadim değerlerimize sahip çıkarak, büyük ve güçlü Türkiye’yi çocuklarımıza emanet bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz.