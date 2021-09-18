AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANI ERCİK : '' MERSİN YİNE TARİH YAZDI ''

Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik , '' 17 Eylül 2021 Cuma günü dünya lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ı heyecan ve coşku içerisinde bağrına basarak, en iyi bir şekilde ağırladı '' dedi.

İl Başkanı Ercik yayımladığı teşekkür mesajında şu görüşleri paylaştı ;

Kısa bir süre zarfında tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak bu sevgi selini oluşturmamız AK Parti teşkilatlarımızın ve Cumhur İttifakının gücünün en net göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ı ilk günkü aşkla, heyecanla ve büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek, toplu açılış törenine katılan mersinli hemşehrilerimiz başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya mensuplarımıza, emniyet güçlerimize ve sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin yine bir tarih yazdı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Mersin programı, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısıyla başlayıp, Toroslar Emir Sultan Camiinin açılışı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ziyareti, Akdeniz Belediyesi ziyareti, Toplu Açılış Töreni ve Gençlerle Buluşma ile Mersin ziyareti sona ermiştir.

Toplamda 3.2 Milyar lirayı bulan 341 eserin ve hizmetin toplu açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirmiş olduk.

Bizim siyasetimiz eser, icraat ve hizmet siyasetidir anlayışı Mersin'imizde bir kez daha yerini bulmuştur. Toplu açılış törenine katılım, yaşanan coşku ve heyecan, Mersinli hemşerilerimizin Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha açıkça göstermiştir.

Şehrimize teşriflerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza Mersin olarak şükranlarımızı arz ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte katılımlarıyla bizleri onurlandıran; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Son Başbakanımız, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Ömer Çelik’e, Sayın Jülide Sarıeroğlu’na, Sayın Leyla Şahin Usta’ya, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyyüp Kadir İnan ve Yönetimine, TBMM Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu’na, Teşkilat Başkan Yardımcılarımız, Hatay Milletvekili Sayın Abdulkadir Özel’e, Osmaniye Milletvekili Sayın İsmail Kaya’ya, İl Koordinatörümüz Sayın Alim Tunç’a, MKYK Üyemiz Sayın Behiye Eker’e, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Sayın Havva Sibel Söylemez’e, Kadın Kolları İl Koordinatörümüz Sayın Ayşe Lütfiye Poçanoğlu’na, AK Parti Karaman İl Başkanımız Sayın Abidin Çağlayan’a şükranlarımızı arz ediyorum.

Mersin’de çalışmaların hazırlık sürecindeki katkılarından dolayı;

Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su’ya, Mersin Milletvekillerimiz Sayın Ali Cumhur Taşkın’a, Sayın Zeynep Gül Yılmaz’a, Sayın Hacı Özkan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekilleri Sayın Olcay Kılavuz’a, Sayın Baki Şimşek’e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Sayın Zeynel Uğur Gölgeli’ye, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Soydan’a, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültak’a, Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz’a, Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit’e, Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Tollu’ya, Silifke Belediye Başkanı Sayın Sadık Altunok’a, Mut Belediye Başkanı Sayın Volkan Şeker’e, Gülnar Belediye Başkanı Sayın Alpaslan Ünüvar’a, Aydıncık Belediye Başkanı Sayın Ferat Aktan’a, Bozyazı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çetinkaya’ya, Anamur Belediye Başkanı Sayın Hidayet Kılınç’a, Çamlıyayla Belediye Başkanı Sayın İsmail Tepebağlı’ya, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yöneticilerimize, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımıza, Mahalle Yöneticilerimize teşekkür ediyorum.