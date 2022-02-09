AK PARTİ MERSİN'DE YENİ BAŞKAN EMRE YILMAZ

Ak Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda Bayrak değişimi gerçekleşti.

Ak Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Ak Parti Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz getirildi. İnşaat Mühendisi olan Başkan Yılmaz , Ahmet Faruk Bilenden görevi devraldı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Yılmaz yaptığı açıklamada ;

'' Değerli büyüklerim, Kıymetli dava arkadaşlarım , Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'ın teveccüh ,Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın olumlu görüşleri , ve İl Başkanımız Cesim Ercik'in destekleriyle , uzun zamandır çeşitli kademelerinde görev aldığım Mersin Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım.Görev tebliğinden sonra şahsımı arayarak ve mesaj atarak iyi dileklerde

bulunan, tebriklerini ileten, tüm büyüklerime, dostlarıma, Milletvekillerimiz Sayın Ali Cumhur Taşkın, Sayın Zeynep Gül Yılmaz ve Sayın Hacı Özkan'a,beraber çalışmaktan gurur duyduğum Mezitli İlçe Başkanımız Sayın Zafer Uslu'ya, İl ve ilçe teşkilatlarımızın yöneticilerine, Kadın kolları yöneticilerimize ve bu kutlu davada ilk günkü şuurla beraber yürüyeceğimiz çok değerli genç kardeşlerime teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde hak rızası dairesi içerisinde yapacağımız tüm çalışmalarda bizleri mahcup etmesin. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim etsin.Rabbim hepinizden razı olsun.

Saygı, Sevgi ve Dua ile... '' dedi