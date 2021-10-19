AK PARTİ İLÇE BAŞKANI PODAK : '' ALİ MAHİR BAŞARIR MERSİN'İN EN İYİ YALANCI KARAKTERİ ''

Ak Parti Tarsus İlçe Başkanı Hasan Podak , '' Yalan Rüzgarı Dizisinin Mersin'deki başrol oyuncusu Ali Mahir Başarır '' en iyi yalancı '' karekterini ortaya koymaktadır '' dedi.

Ak Parti Tarsus İlçe Başkanı Hasan Podak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın '' Tarsus'ta yapımı süren 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin zemininde çökme var '' iddiaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde çekilen ve yönetmenliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı '' YALAN RÜZGARI'' dizisinin Mersin’de çekilen bölümlerinin başrol oyuncusu Mersin CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, yine rolünün gerektirdiği “en iyi yalancı” karakterini ortaya koyarak, Tarsus’ta yapımı devam eden 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin zemininde çökme olduğu yalanıyla gündeme gelmeye çalışmaktadır.Tarsus Devlet Hastanesi’nin isminden bile haberi olmayan bu “yalancı zat”, eğer lütfedip yerinde inceleme yapsaydı, iddialarının tamamen yalan olduğunu kendisi de görebilirdi.Bu iddiaların asılsız ve yalan olduğunu, bunu ortaya atanların millete ve memlekete yönelik hiç bir hizmetlerinin olmadığını altını çizerek belirtmek isterim. Ancak hiç bir misyonu ve vizyonu olmayanlar, yalanlarla gündeme gelmeye çalışsalar da, milletin nezdinde itibarlarının olmadığı apaçık ortadadırAma alıştık artık.Onlar yalan söyleyecek, biz yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğizTarsus Devlet Hastanesi’nin tabelasına baksaydı isminin İbn-i Sina Hastanesi olmadığını görürdü. Ama bunların genel başkanları da böyle zaten. Sabah”Libya’da niye yokuz” deyip,öğleden sonra Türk Askeri’nin Libya’da olduğunu öğrenince “Libya’da ne işimiz var” diyen bir genel başkanın vekilinden ne beklenirdi ki ! Bu yalancılara aldırmadan hizmet siyasetimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İlçe Sağlık Müdürümüz Dr.Orhan Acehan, Başhekim Dr.Sadık Emre Direk, Hastane Müdürü İmran Doğan ile beraber yapımı devam eden hastanemizi yerinde inceledik.Yakın zamanda Tarsus Devlet Hastanesi temizlik personeli ile iç temizliğinin yaptırılacağını belirten yetkililer,malzemelerin peyderpey geldiğini,ayrıca yurtdışından birtakım malzemelerin getirtilmesi suretiyle en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunulacağını ifade ettiler.Bu muhteşem hastaneyi ilçemize kazandıran Sağlık Bakanlığımıza,Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a’İl Başkanımız Cesim Ercik'e milletvekillerimiz Ali Cumhur Taşkın’a , Hacı Özkan’a, Zeynep Gül Yılmaz’a Tarsuslu hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. YALANCI ALİ MAHİR BAŞARIR!