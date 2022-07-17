AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ : '' MANİPÜLE EDİYORSUNUZ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ ''
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ , '' Dublaj yaparak kamuoyunu yanıltıyor , manipüle ediyorsunuz '' dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ , '' Dublaj yaparak kamuoyunu yanıltıyor , manipüle ediyorsunuz '' dedi.
Dağ , sosyal medyada paylaşılan '' Türk vatandaşlığı verilen Araplara, AK Parti'ye nasıl oy verecekleri anlatılan videolar hazırlandı '' başlıklı haber ve animasyona sert tepki göstererek yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı , Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ;
2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız. Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız.
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