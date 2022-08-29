Türkiye’nin tanınan iş insanlarından Bahadır Özer ve eşi Şehnaz Özer’in oğulları Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel’in kızları Canan dünya evine girdi. Düğünde siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Türkiye’nin tanınan iş insanlarından Bahadır Özer ve eşi Şehnaz Özer’in oğulları Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel’in kızları Canan dünya evine girdi. Düğünde siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer ve Şehnaz Özer’in oğulları kimya mühendisi Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel’in kızları Kimya mühendisi Canan hayatlarını birleştirdi. Dolphin Yunus Emre Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikah törenine protokol akın etti. Çiftin nikahını ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Nikah törenine, TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, ESO Endüstriyel Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erdem, TV100 Haber Müdürü Özkan Tamirak, ISU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

“Ellerinizi hiç bırakmayın”

Nikah sonrası genç çifti tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İki cihanda da mutlu olmanızı diliyorum. Geri dönüşü olmayan adımlar atmayın. Sabır sizin bu yolda yoldaşınız olsun. Ellerinizi hiç bırakmayın. Aileleriniz sizi bu güne getirdiler onları da hiç unutmayın” diye konuştu.

“Çocuklarınıza Atatürk’ü öğretin”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Güzel çiftimize mutluluklar diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. En kötü gününüz böyle olsun. Çiftimizin ailelerini de kutlarım. Lütfen çocuklarınıza Atatürk’ü öğretin” dedi.

“Cüzdanı gelin hanıma veriyorum”

Çiftin cüzdanını teslim eden TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, “Bahadır da ben de çocuklarımızı yetiştirdik. Şimdi bu mutlu güne şahitlik etme günü. Sizleri yetiştirenleri unutmayın. İnşallah siz de bu güzellikleri bizim yaşımıza geldiğinizde yaşarsınız. Ben aile cüzdanını hiçbir ayrımcılık yapmadan gelin hanıma vermek istiyorum. Ailenin reisi gelin hanımdır, kadındır. Mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ve Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı düğün yemeğine katılarak genç çifti tebrik etti ve nikah cüzdanını gelin hanıma tekrar takdim etti.