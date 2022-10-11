Gazeteci yazar Yener Atlı, kızı Melis Atlı’yı evlendirdi. Melis Atlı ile Halil İbrahim Karakoç’un nikâh merasimi, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Gazeteci yazar Yener Atlı, kızı Melis Atlı’yı evlendirdi. Melis Atlı ile Halil İbrahim Karakoç’un nikâh merasimi, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Gazeteci-yazar Yener Atlı ile Serap Atlı’nın kızları Melis Atlı, Şerife-Yusuf Karakoç çiftinin oğulları Halil İbrahim Karakoç’la evlendi. Melis Atlı ve Halil İbrahim Karakoç, 9 Ekim Pazar günü Başakşehir Nikâh Dairesi’nde düzenlenen merasimle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikâhını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kıydı.

’’Siyasiler bir arada

Nikâh töreni, iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Merasime katılanlar arasında AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanatçı Mahmut Tuncer, Arsan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan, YSA Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sedat Aydın ve Dijital Asansör Reklam Ajansı CEO’su Deniz Erkin Purut da vardı.

Gündem sohbeti

İş dünyasından da çok sayıda tanınmış ismin katıldığı merasimde davetliler genç çifte tebrik ve mutluluk dileklerini iletti. Törende renkli anlar da yaşandı. Sohbetlerin konusu ise siyaset gündemi ve yaklaşan seçimler oldu.