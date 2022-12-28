AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından geçtiğimiz hafta 30 büyükşehirde başlattığı “Siyaset Akademisi Kadın” programlarının Bursa ayağı kursiyerlerin yoğun katılımları ile devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından geçtiğimiz hafta 30 büyükşehirde başlattığı “Siyaset Akademisi Kadın” programlarının Bursa ayağı kursiyerlerin yoğun katılımları ile devam ediyor.

Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilen ikinci dersler, Jeoloji Mühendisi Alev Bulut’un “Çevre Ahlakı ve Bilinci”, önceki dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün’ün “Türkiye’nin Siyasi Yakın Tarihi” ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin’in “Aile İçi İletişim” konulu sunumları ile işlendi.

Siyaset Akademisi derslerinde işlenen konularla siyasete ve gündem konularına ilgi duyan kursiyerlere bir çok alanda farklı bakış açıları kazandırıldığını belirten AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, Bursa’da akademiye gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birbirinden kıymetli konuşmacılarımızın sunumları ile farklı alanlarda kendimizi geliştirme, ufkumuzu genişletme imkanı buluyoruz. Akademimiz, bir yandan da siyasete yeni yüzler kazandırmanın yolunu açarken, kursiyerlerimizin kişisel gelişimlerine de önemli bir katkı sunuyor. Bu anlamda, bir AK Parti geleneği haline gelen siyaset akademimize katkı sunan tüm dava arkadaşlarıma ve katılımları ile akademimizi zenginleştiren kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.