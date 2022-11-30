Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe mevkiinde siyanürle altın çıkartan firmanın kapasite artırımına gitmek istemesi, yörede yaşayanların tepkisine neden oldu.

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe mevkiinde siyanürle altın çıkartan firmanın kapasite artırımına gitmek istemesi, yörede yaşayanların tepkisine neden oldu.

Kangal’ın Çetinkaya köyü Bakırtepe mevkiinde 2016 yılından bu yana siyanürle altın çıkartan Koç Holding’e bağlı Demir Export firmasının üretim kapasitesini artırmak için maden sahasında yeni ocaklar açmak istemesi, çevre sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Firmanın talebi doğrultusunda bugün Çetinkaya Köy Lokalinde çevre köylüler için ÇED Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, firma temsilcileri, Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri ile çevre köy sakinleri katıldı.

Çevre köylerin sakinleri geçmişte yapılar çalışmalar sırasında sularının kirletildiği, su kaynaklarının yok edildiği, evlerinin hasar gördüğü iddialarıyla yeni açılması planlanan ocaklara tepki gösterdi. Toplantıyı protesto eden köylüler tepkilerini dile getirdikten sonra salonu terk etti. Toplantı salonda kalanlarla sürdü.

“’Doktor balıklar’ risk altında”

Bölge sakinleri, yapılacak patlatmalarda yer altı sularının zarar görebileceğini, ocakların açılması planlanan sahaya 4-5 kilometre mesafede bulunan şifalı balıkların da risk altına girebileceğini söyledi. Vatandaşlar; yer altından gelen selenyumlu suyla yeryüzüne çıkan bu balıkların uzun yıllardır cilt hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını, dünyada benzeri bulunmadığı düşünülen bu balıklarda şifa arayanların dünyanın farklı bölgelerinden Sivas’a geldiğini, balıkların bu özellikleriyle ‘doktor balıklar’ olarak adlandırıldığını katardı.

Kalkım köyü sakinlerinden Hayrettin Çalışkan, köylerinin açılması planlanan ocakların etki alanında olduğunu belirterek, ocaklarda yapılacak patlatmaların yer altı su kaynaklarının kaybolmasına neden olabileceğini ifade etti. Çalışkan, Kalkım’da yer altından çıkan selenyumlu suda bulunan ’doktor balıklar’ın da bu nedenle kaybolabileceğini dile getirdi. Çalışkan, bu şifalı balıkların dünyada eşi benzeri bulunmadığını, zarar görmeleri halinde telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşacağını sözlerine ekledi.

93 bin ons altın üretti

Koç Holding’e bağlı Demir Export firması tarafından 2015 yılında bu yana siyanürle üretim yapılan madende bugüne kadar yaklaşık 93 bin ons altın üretildi. Maden yıllık 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip.

Firma ağır ceza mahkemesinde yargılandı

Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firma tarafından işletilen maden faaliyetleri nedeniyle Demirözü köyünün içme suyuna arsenik karıştığı gerekçesiyle firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 2017 yılında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği kararla dava çevre davası olmaktan çıkarak ceza davasına dönüşmüştü. Firma, Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere kasten arsenikli su içirme suçlaması ile yargılandı.