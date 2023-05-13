Yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan, SANKO Sanat Galerisi’nde “Siyah’tan Beyaza Yalnızlıklar” temalı fotoğraf sergisini açtı.

Sergi açılışında konusan Baykan, yaşanan deprem felaketi sonrası bölge halkının sanatla buluşmasının iyileşmeye katkı sunacağını belirterek, “Fotoğraf dünyanın her tarafında anlaşılan ve geçerliliği olan bir dil” dedi.

Bütün renklerin siyah ile beyaz arasında saklı olduğunu ifade eden Baykan, “Renkle bir şey anlatabilirsin ama siyah ile beyaz arasında renk yelpazesi çok geniş. Renklerle çok güzel fotoğraflar oluşturabilirsiniz ama siyah ile beyazda duygu vardır. O nedenle çalışmalarımda siyah ve beyazı tercih ettim” diye konuştu.

Her bireyin yaşam içerisinde bir not bırakmaya çalıştığına dikkat çeken Baykan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında hepimiz yaptıklarımızla yaşamda iz bırakıyoruz. Benim notlarım da fotoğraf, öykü ve şiir üzerine. Bu anlatıda duygudan duyguya değişiyor. Duygular sanatın oluşumunu ve izleyicinin ruh halini de etkiliyor. Sanat yaparken sanatçıya, izleyiciyle buluştuktan sonra ise tamamen izleyiciye aittir. Fotoğraflarımda bıraktığım boşlukla izleyiciye hayal kurma alanı sağlıyorum. Bu sayede izleyici ile konuşup dertleşiyorum. Fotoğraf hayali bir süreçtir. Önce kurar, hayal eder ve harekete geçersin. Kadraj içerisinde hikaye aslında fotoğrafı çekenin geçmişteki öyküsünü anlatır."

“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum”

“Fotoğraf geçmiş ile gelecek arasında köprü olan, zamana tanıklık eden ve hiçbir dönem geçerliliğini yitirmeyen bir belgedir” diyen Baykan, şunları kaydetti: “Çağımızın teknolojik gelişmeleri de fotoğrafın gelecek kuşaklara aktarılıp nesiller boyu yaşamasına büyük katkı sunmaktadır. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Bu anlamda özellikle bizleri derinden yaralayan deprem felaketi sonrası bölge halkının sanatla buluşması iyileşmeye katkı sunacaktır. Bütün sanatçı arkadaşlarımı deprem felaketinin yaşandığı bölgede etkinlik yapmaya davet ediyorum.”

Hep okuma üzerine kurulan bir hayatı anlatma isteği hissedince fotoğraf, öykü ve şiire yöneldiğini kaydeden Baykan, gençlere şu önerilerde bulundu: “Birincil olarak anlayarak okumak gerekiyor. İzleyici, dinleyici veya anlatıcı olarak sanatın bir dalıyla mutlaka ilgilensinler. Hayat sanatla iyileşip sanatta anlam buluyor. Yaşamın içerisinde iz bırakmak gerekiyor. Bu nedenle gençlerimiz yeni gelişmeleri de takip edip yenilikleri ıskalamadan yaşadıkları topluma yararlı olmak için çalışsınlar.”

SANKO sanatı destekleme konusunda örnek teşkil ediyor

Özel sektörün sanat ve sanatçıyı desteklemesinin sanatın büyümesine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Baykan, sözlerini şöyle tamamladı. “Güçlü toplum olmanın yolu sanatı güçlendirmekten geçiyor. Sanatı desteklemek belirli bir birikime sahip olmayı gerektirir. SANKO bu anlamda örnek bir iş yapmaktadır. Fotoğraflarımı SANKO Sanat Galerisi’nde Gaziantepliler ile buluşturmaktan onur ve gurur duyuyorum. SANKO Sanat Galerisi’ne ve sanata ve sanatçıya destek olan Konukoğlu Ailesine şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmalardan sonra Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli yayını Güven Baykan’a takdim etti.

Sergi açılışına Gazi Kütür AŞ Yönetim Kurulu Bakanı Hakan Tanrıöver, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ve sanatseverler katıldı.

Baykan’ın 30 eserinin yer aldığı “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” isimli fotoğraf sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 26 Mayıs 2023 tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Güven Baykan hakkında

Güven Baykan, ilk, orta ve üniversite eğitimini Trabzon’da tamamladı. 1987 Denizli Geleneksel Tiyatro Şenliği’nde Oktay Arayıcı’nın Rumuz Goncagül adlı oyunundaki “Müfit Mürted” karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 2013 yılında yazmaya başladı. İlk şiir kitabı 2015 yılında “Akşamlık” adıyla, ikinci şiir kitabı 2016 yılında “Yol Hep İkiye Ayrılır” adıyla, üçüncü şiir kitabı 2019 yılında yayınlandı. 2017’de Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileriyle hazırladığı “Bir Orman Şiir Fidanı” isimli kitabı yayınlandı. “Akşamlık” adlı oyunu dünya prömiyerini Trabzon’da yaptı ve birçok tiyatro festivaline katıldı. Oyun 2018 yılında Direklerarası Seyirci Ödülü’ne layık görüldü.

1986 yılında dağcılıkla eş zamanlı fotoğrafla tanıştı. Ulaştığı köylerdeki yaşamları arşivledi. Dijital hayatla birlikte sokak ve deneysel fotoğraflara ilgisi arttı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf sitelerinde editör olarak görev yaptı. Birçok ulusal - uluslararası sergiye katıldı. Siyahtan Beyaza Yalnızlık serisindeki fotoğrafları sırasıyla, UKKSA Sanat Akademisi, Washington, Ankara, Paris, Tokyo ve en son doğduğu topraklar Trabzon’da sergilendi. Güven Baykan’ın Türkiye ve çeşitli ülkelerin resmi ve özel koleksiyonlarında fotoğrafları bulunmaktadır.

Halen fotoğraf ve şiir konusunda çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde söyleşilere katılan ve fotoğraf eğitimleri veren Baykan, gazetelerde sanat ve köşe yazıları yazmaktadır.