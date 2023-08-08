DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure hayrına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aşure ilçede yetiştirilen siyah pirinç ile yapıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de aşure kazanları kaynamaya devam ediyor. Bu çerçevede Çilimli Belediyesi tarafından Pazar yerinde aşure hayrı gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hayırda, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz’da katılarak vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure almak isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken yapılan aşureyi ilçede üretimi yapılan siyah pirinç ile yapıldı. Aşure kısa sürede tükendi.

Başkan Muhsin Yavuz “Paylaşma ve dayanışmamızın en güzel simgesi Aşure Günü münasebetiyle ilçemizde üretilen siyah pirinç ile yapılan aşureyi vatandaşlarımıza ikram ettik. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, Muharrem ayının feyzini ve Aşure bereketini hanelerimizden eksik etmesin” dedi.