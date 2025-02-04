Ressam Yücel Feyat’ın Gazze’deki dramı tuvale yansıttığı "Siyah Beyaz Gazze" sergisi, Körfez’de ziyarete açıldı.

Körfez Kent Konseyi’ndeki serginin açılışına, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Körfez Kent Konseyi Başkanı Azmi Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazze’ye yönelik saldırıları ve sonrasında yaşanan insanlık dramının tuvale resmedildiği serginin açılışında konuşan Başkan Söğüt, "Gazze kanayan yaramız. Mazlum Filistin ve Gazze halkına yönelik yapılan zulüm, bir soykırım. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Gazze, içinde bulunduğumuz yüzyılın en vahşi soykırımı, insanlık dramı. Orada her türlü zulmü ve soykırımı yaptılar ama Filistinli kardeşlerimize boyun eğdiremediler. Gazze bizim her zaman gündemimiz olacak. İşte o mücadelenin tuvale yansıdığı bu sergi de gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.