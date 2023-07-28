Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sivrisineklerle mücadelede anlık çözümlerin yeterli olmadığını, üreme yerlerinin kurutulması gerektiğini söyledi.

İlkbaharın uzaması ve yağmurların yoğun olmasının sivrisineklerin çoğalmasına sebep olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “İlkbaharın biraz daha uzaması, yağışların da bu sene bol olmasıyla birlikte aslında sivrisineklerin üreme ortamları, alanları da çoğalmış oldu. Havaların da birdenbire ısınmasıyla birlikte yoğun bir sivrisinek artışı gerçekleşmiş oldu. Tabii sivrisinekler genelde nemli, sulak veya çayırlık alanlarda, daha çok bataklık alanlarda ürerler veya popülasyonunu sürdürürler. Birçok hastalığın da nakledicisidirler. Bu gerek insanlarda, gerekse de hayvanlarda birçok hastalığa da sebebiyet vermektedir. Özellikle de sıtma dediğimiz hastalığın ve birçok kan parazitinin de sebebi sivrisineklerden kaynaklanmaktadır. Bunun en büyük örneği de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Afrika’da sivrisinek ısırmasıyla birlikte sıtma sebebi ile yılda 1 milyon insan hayatını kaybetmekte. Bu da çok büyük bir rakam. Tabii ki bunun tedbirlerini, önlemlerini de almamız gerekiyor. Özellikle belediyelerimizin sorumluluğunda ama burada vatandaşlarımızın da üzerine düşen sorumluluklar var” dedi.

Ergül, anlık çözümlerin çözüm olmadığını ve sivrisineklerin üreme alanlarının kurutulması gerektiğini söyleyerek, “Sivrisineklerde özellikle üreme alanları ilaçlanmalı veya imkan varsa bataklık gibi veya evimizin kenarındaki su birikintilerinin kurutulması gerekmekte. Çünkü üreme alanları ve bina altlarında bodrumlarda, yaşadığımız çevrelerde eğer ki nemli su birikintili bir ortam varsa buraların kurutulması, buralarda kurutulma da yapamıyorsak ilaçlanması önemli sivrisineklere karşı. Çünkü yaşam alanlarını ne kadar çok kurutursak, üremeyi ve dolayısıyla insanlara bulaşabilecek olan hastalıkları da önlemiş oluruz. Özellikle restoran gibi yerlerde eğer popülasyon fazlaysa öncelikle oradaki hijyen durumuna bakmamız gerekiyor. Sinek ilaçları gibi çözümler anlık çözümler ve bunlar da zaten çözüm değil insan sağlığı açısından. Öncelikle sebebi araştırılıp, o bölgedeki dediğimiz gibi sulak alanlar veya rögarlarda düzenli ilaçlama yapılıyor mu, giderler ilaçlanıyor mu diye bunların çözümüne bakmak lazım. Yoksa diğer türlü özellikle gıdanın tüketilmiş olduğu yerlerde zaten bu canlılar hayvanlarda ya da insan sağlığını etkileyen birçok hastalığa sebebiyet verdiği için buralarda özellikle işletme sahiplerinin de daha hassas, daha dikkatli olması gerekmekte. Anlık çözümler hiçbir zaman çözüm değildir bizim için. Önemli olan bölgedeki sivrisineğin üreyebileceği yerleri kurutmak, oraları düzenli bir şekilde ilaçlamak gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sivrisinek ısırmalarının alerjik durumlara sebep olabileceğini ve sağlık kuruluşundan da her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Ergül, “Bazen insanların vücutları da alerjenlere karşı daha duyarlıdır. Özellikle bu konuda küçük çocukların sivrisinek ısırmaları ve sokmalarına karşı vücutlarında kızarıklıklar, hatta o kızarıklıkların olduğu yerde bölgesel olarak büyük şişkinlikler de şekillenebilmekte. Böyle olunca da ister istemez arı ısırması gibi düşünelim alerjik reaksiyonlar vücudu da etkileyebilmekte. Böylesi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmekte fayda var. Ona göre de doktorların uygulayacağı tedaviye göre bir önlem almış olurlar. Çünkü alerjik bir reaksiyon şekillenebilir hızlı bir şekilde. Vücudun yapısına bağlı olarak insanların dirençlerine bağlı olarak bu da sağlıklarını sıkıntıya sokabilir” dedi.