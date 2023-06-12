Eskişehir’de katıldıkları kurs sonrasında sergi açan Sivrihisarlı 40 kadın kursiyerin çalışmaları beğeni topladı.

Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlılar Derneği ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan ‘Yıl Sonu Sergisi’ ne 40 kadın kursiyer katıldı. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğretici, dernek binasında 40 kadın kursiyere 9 ay kurs verildi. Kurs süresince kadın kursiyerler, çeşitli giysileri, çeşitli çanta örmelerini el emeği ve göz nuru ile hazırladılar. El emeği ve göz nuru ile hazırladıklarını ‘Yıl Sonu Sergisi’nde sergilediler.

Serginin açılışında konuşan Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan yaptığı konuşmasında, "Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan ‘el emeği ve göz nuru atölye grubumuzca’ yıl boyunca birçok ürün üretilerek halkımızın ilgisine ve beğenisine sunuldu. Bu eserler, nesiller arası iletişimi sağlayan öğelerdir. Kursiyerlerimiz; büyük gayret ve emek sarf ederek, her biri sanat eseri niteliğinde ürünler üreterek, halkımızın beğenisine sundular. Kursiyerler, el emeklerini ve göz nurlarını esirgemediler ve büyük çaba sarf ettiler. Emeklerine ve göz nurlarına sağlık. Kursiyerlerimizin hepsine teşekkür ederim’’ dedi.