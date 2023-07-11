Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki üretici kadınlar tarafından hazırlanan ve el yapımı güveç yoğurtla birlikte servis edilen coğrafi tescilli özel kelem dolmasına yoğun talep gösteriliyor.

Sivrihisar’ın özel lezzetlerinden birisi olan kelem dolması, eşsiz lezzetiyle pek çok vatandaşın ilgisini topluyor. İlçeye bağlı Aşağıkepen köyünde yetişen ve normaline göre daha ince lahanalardan yapılan yöresel yemek, üçgen şeklinde sarılmasıyla dikkat çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunulan geleneksel lezzetin Sivrihisar’ın köklerinden geldiği bilinirken, tarifinin geçmişten bu yana hiçbir şekilde değiştirilmediği düşünülüyor. Ev yapımı güveç yoğurt ve tandırda pişirilmiş yufka ile de servis edilen kelem dolması, ilçedeki vatandaşların özel günlerde hazırladığı sofralar için adeta bir vaz geçilmez haline geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün destekleriyle açılan Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi projesi çerçevesinde bir araya getirilen üretici kadınların yaptığı özel kelem dolması, sipariş üzerine başka şehirlerdeki severlerine de gönderilebiliyor.

“Kelem dolması bizim özel yemeğimizdir, olmazsa olmazımızdır”

Sivrihisar’ın yerlilerinden olan Gülay Yüdar, geleneksel kelem dolmasının pek çok vatandaştan olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. İlçede yaşayan diğer vatandaşların ise özellikle bayram ve düğün gibi belirli günlerde kelem dolmasına ayrı bir ilgi gösterdiğini aktaran Yüdar, “Uzun yıllardır kelem dolması yapıyorum. Bizim yöremizde buna kelem denir. Yapım aşamasında önce kelemi su içerisinde haşlarız, ondan sonra içerisine yağ ve dene katarız. Buraya gelen insanlar çok beğeniyorlar, sürekli gelip yiyorlar. Özel günlerimizde, bayramlarımızda, düğünlerimizde ve misafirlerimiz geldiğinde bu bizim özel yemeğimizdir, olmazsa olmazımızdır. Sivrihisar’daki her evde olur bu. Sipariş edenler olduğunda da paket yapıp gönderimini sağlıyoruz” dedi.

“Sırf kelem dolmasını yemek için özellikle gelenler var”

Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Nilgün Okursoy, kelem dolmasını beğenen bazı turistlerin bu lezzeti yeniden tecrübe etmek için ilçeyi tekrar ziyaret ettiğini dile getirdi. Geleneksel kelem dolmasının tamamen ilçedeki üretici kadınların el emekleri ile yapıldığını belirten Okursoy, “Etli yaprak sarması ve kelem sarması Sivrihisar’ın köklerinden gelir. Beyaz lahana olarak da biliniyor ancak bizim yöremizde buna kelem deniliyor. Dolmamız coğrafi işaretli ve patentli yemeğimiz olup, Sivrihisar’a aittir. Sayın Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü sayesinde bir proje başlatıldı. Bu proje çerçevesinde üretici kadınlarımız ve annelerimiz toplandı. Ondan sonra hiçbir şekilde bozulmamış bir yemek ortaya çıktı. Şu anda ise kelem dolmamız yurt içinde ve dışında her yerde tanınıyor. Sırf bunu yemek için özellikle gelenler var. Siparişlerini alıyoruz, başka yerlere de gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

"Kelem dolmasının yanına el yapımı güveç yoğurt ve tandırda pişirilmiş yufka da konulabiliyor"

Geleneksel kelem dolmasının el yapımı güveç yoğurt ve tandırda pişirilmiş yufka ile özel olarak da servis edildiğinden bahseden Okursoy, şöyle konuştu:

“Bütün üretici ve girişimci kadınların yemekleri yine belediye başkanımızın projesi çerçevesinde açılan Çeşm-i Cihan Yöresel Lezzetler restoranımızda toplanıyor. Böylelikle yemeklerimiz yurt içi ve yurt dışı bütün misafirlerimize sunuluyor. Oranın da baş tacı olan sarmamız yöresel yemekler arasında tava ile sıcak bir şekilde servis ediliyor. İstenirse yaprak ve kelem sarması aynı tava içerisine konuluyor. Yanına da el yapımı güveç yoğurt ve tandırda pişirilmiş yufkamız konuluyor, ana yemek olarak yenilebiliyor. Sağlıklı beslenmeye çok dikkat eden ve elit dediğimiz vatandaşlarımız da geliyorlar. Dolmamız gençlerimizden yaşlılarımıza herkesin damak tadına uyduğu için pek çok kişi tarafından beğeniliyor.”