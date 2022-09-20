Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün yanı sıra Garnizon Komutanı Ali İnce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak katıldı.

Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün yanı sıra Garnizon Komutanı Ali İnce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak katıldı.

Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemin bakanları ile toplantı yaptığı ve Nutuk’ta yer verdiği Zaimağa Konağı’nın önünde başladı. Konağın önünde okunan İstiklal Marşı sonrası kortejle kutlama alanına devam edildi. Kurutuş kutlamaları için Atatürk ve bakanları taşıyan aracın bir temsilen 1934 yapımı makam aracının en önde yer aldığı kortejde, Kocaeli Kartepe Çocuk Mehteran Takımı çaldığı marşlarla büyük beğeni topladı. 100 metrelik dev Türk bayrağının liseli öğrenciler tarafından taşındığı renkli kortejde, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Ali İnce ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü coşkulu halkı sık sık selamladı.

İzleyicilere mini belgesel sunuldu

Alana gelen protokol, ilk önce Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra şehitler ve gaziler adına saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde okunan İstiklal Marşı ile etkinlikler başlamış oldu. Alanda bulunan dev ekranda kurtuluş mücadelesi ve Sivrihisar’ın mücadeleye katkılarını konu alan mini bir belgesel izleyicilere sunuldu. Kürsüye sırasıyla çıkan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, günün önemi hakkında konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, çeşitli yaş gruplardan öğrenciler, günün anlam ve öneminden söz eden şiirleri seslendirdi. Şiirlerin ardından sahne alan çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi, hazırladıkları yerel halk oyunlarını sergiledi. Çocuklardan sonra sahne alan Eskişehir Polifonik Korosu, çeşitli marş ve türküleri seslendirdi. Halkın söylenen türkülerin birçoğuna eşlik etmesi gözlerden kaçmadı. Koro sonrası sahne alan Kocaeli Kartepe Çocuk Mehteran Takımı, çaldığı marşlarla adeta tüyleri diken diken etti.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikler ve gösteriler sonrasında halka savaş döneminde sıkça tercih edilen yöresel lezzet keşkek ikram edildi.