ESMEK ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle açılan sanat atölyeleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ESMEK ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle açılan sanat atölyeleri, Sivrihisarlı kadınlardan yoğun ilgi görüyor. 15 farklı branşta sunulan kurslarla kadınlar, tecrübeli hocalar eşliğinde yeni meslekler edinme fırsatı buluyor. Açılan kurslarda kursiyerler, seramik, amigurumi, cam sanatları, cebe, dollart, filografi, hazır giyim, iğne oyası, kağıt ip çanta, kilim, kurdele nakışı, kuyum, rölyef, sarka ve tel kırma gibi çeşitli alanlarda eğitim alıyor. Toplamda 257 kursiyerin kayıt yaptırdığı programlar, kadınların hem kendilerini geliştirmelerine hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Sivrihisarlı kadınlar, usta öğreticilerin rehberliğinde meslek öğrenerek, hem kişisel gelişimlerini destekliyor hem de yeni beceriler kazanarak ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunuyor. Sivrihisar Belediyesi ve ESMEK, kadınların sanatsal yeteneklerini geliştirmeye devam ederek, toplumda önemli bir fark oluşturmayı hedefliyor.

“Kurslarımıza gösterdikleri yoğun ilgi bizleri sevindirdi”

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci “Büyükşehir Belediyemize bağlı ESMEK ile birlikte belediyemizin ortaklaşa açmış olduğu sanat atölyelerinde Sivrihisarlı Kadınlarımız farklı branşlarda eğitim alıyorlar. Kadınlarımızı sosyal hayata yönlendirmek, meslek edinmelerini sağlamak ve aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlamaları için açılan kurslarımıza gösterdikleri yoğun ilgi bizleri sevindirdi. Kurslarımıza yeni farklı branşlarda ekleyerek kadınlarımıza birçok imkanları sağladık. Bizlere bu konuda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Ayşe Ünlüce’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.