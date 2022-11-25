Sivrihisar Belediyesi, ilçedeki okullarda hizmet veren tüm okul idarecileri ile öğretmenleri kutlama programında bir araya getirdi.

Sivrihisar Belediyesi, ilçedeki okullarda hizmet veren tüm okul idarecileri ile öğretmenleri kutlama programında bir araya getirdi.

Programa İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Bozkurt, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. kutlama programında konuşma yapan Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Çocuklarımıza hayal kurmayı öğreten ve hayallerine ulaşabilmeleri yolunda yol arkadaşı ve ilham kaynağı olan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi ancak eğitim ve öğretim ile mümkün olabilir. Bu nedenledir ki Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Başta Başöğretmen Atatürk ve eğitim yolunda şehit düşen öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün burada bulunan, ilçemizde görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimize bilgi ve tecrübeleri ile Sivrihisar’a kattıkları değer için tüm Sivrihisarlılar ve şahsım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama programında adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Şehit öğretmenler adına, ilçede öğrenim gören öğrenciler tarafından oratoryo gösterileri yapılması akabinde, emekli öğretmenleri temsilen emekli öğretmen Hasan Hüseyin Kılınç kürsüde söz aldı. Sivrihisar’daki öğrencilerin, öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutlamaları ardından program müzik dinletisi ile son buldu.