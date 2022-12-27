2023 başvuru dönemi tanıtımı için Mihalıççık ve Sivrihisar’da toplantılar gerçekleştirildi.

2023 başvuru dönemi tanıtımı için Mihalıççık ve Sivrihisar’da toplantılar gerçekleştirildi.

Mihalıççık’ta yapılan toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun, Mahalle Muhtarları, çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen 26 kişi katıldı. Sivrihisar’da yapılan toplantıya ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk, mahalle muhtarları, çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen 54 kişi katıldı.

Programda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam yaptığı sunumda proje konuları, başvuru şartları, değerlendirme süreci, uygulama rehberi ve özellikle makine ekipman başvuruları konusunda bilgi verdi. Ayrıca Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından makine ekipman başvurularında makinelere özel şartlar, istenen belgeler, puanlama tablosu ve başvuru sistemi anlatıldı. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.