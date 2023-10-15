Turizmin parlayan yıldızı olarak her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan Sivrihisar, tarihi dokusu ile ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi saat kulesi ve seyir terası, şehrin eşsiz manzarasını görmek isteyenlerin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

Nasreddin Hoca Kültür Evi, Sivrihisar Kilim Müzesi, Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı, Ermeni Kilisesi gibi noktalar ise tarihi ve mimari değerleriyle büyülüyor. Bu mekanlar, tarih meraklıları için adeta bir hazine niteliği taşıyor. Sivrihisar’a ziyaretçi akınından memnun olduklarını dile getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin, doğal güzelliklerinin ve lezzetlerinin bu denli ilgi görmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Sivrihisar Ulu camimizin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasıyla birlikte, kentimiz uluslararası alanda tanınan bir destinasyon haline gelmiştir. Güzel ilçemizin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi kentimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.