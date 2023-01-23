Sivrihisar’a özgü unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarım çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan ’Sivrihisar Sarkası’, dünyaca ünlü moda tasarımcılarının gözdesi oldu.

Sivrihisar’a özgü unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarım çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan ’Sivrihisar Sarkası’, dünyaca ünlü moda tasarımcılarının gözdesi oldu.

Sivrihisar’ın yöresel kıyafeti sarka, NTV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başaran Türk moda tarihinin öncülerinden Dilek Hanif, “Halkın Sanatı” isimli programda Sivrihisar Sarkasını anlatacak. Osmanlı ve Türk motiflerine tasarımlarında sık sık yer veren, Haute Couture defileleri ile adını moda dünyasında sıkça duyuran Dilek Hanif, sunuculuğunu yaptığı “Halkın Sanatı” isimli programda, işçiliği ve kullanılan tekniği ile dikkat çeken Sivrihisar Sarkasını ele aldı. Sivrihisar’da sarka ile ilgilenen ve sarka yapımını meslek edinen kişiler ile röportaj yapan Hanif, sarkanın elde işlenen ve elde dikilen bir kıyafet olmasına oldukça şaşırdı.

“Sivrihisar’da her kız gelin olurken sarkası ile gelin olur”

Sivrihisar Sarkasının, yöresel geleneğin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken Sivrihisar sakini Reyhan Oygur “Sivrihisar’da her kız gelin olurken sarkası ile gelin olur. Sarka düğünü yapılacak genç kızlarımızın çeyizinde muhakkak bulunur. Kızlarımız giydikleri yöresel kıyafetleri ile evli-bekâr olarak ayırt edilir. Yeni gelin ya da daha önceden evlenmiş olanlar sarka ile uzun entari dediğimiz yöresel kıyafeti giyerler. Bekârlar ise sarka altına şalvar giyerler. Özellikle bu gelenek kına gecelerinde hâlâ sürdürülüyor” dedi.

“Sarkaların orijinali hakiki gümüşten yapılır”

Sivrihisar Sarkasını dikmeyi babasından öğrenen 80 yıllık sarka ustası Kamil Yılmaz Baykal, ilerlemiş yaşına rağmen geleneksel kına gecesi giysisi üretmeye devam ediyor. Baykal “Sarkaların orijinali hakiki gümüşten yapılır. Sarka elde işlenen bir kıyafet olduğu için yapımı oldukça uzun sürüyor. Sarka bizler için aynı milli kıyafet gibi düğünlerimizin vazgeçilmez bir parçası” şeklinde konuştu.

“Sivrihisar’a özgü değerlerimizin 9’unu coğrafi işaret alarak tescillemiş olduk”

Sivrihisar’ın yöresel değerlerine önem veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Bugüne kadar aralarında Sivrihisar Sarkasının da olduğu Sivrihisar’a özgü değerlerimizin 9’unu coğrafi işaret alarak tescillemiş olduk. Bizler, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yerel kültürümüze dair değerlerimizi coğrafi işaret ile tescilleme çalışmalarımız devam edecektir” dedi.