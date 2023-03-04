Eskişehir’de babasından öğrendiği mesleği devam ettiren 86 yaşındaki terzi Kamil Yılmaz Baykal, 80 yıldır geleneksel düğün kıyafeti olan “Sivrihisar sarkası” dikiyor.

Eskişehir’de babasından öğrendiği mesleği devam ettiren 86 yaşındaki terzi Kamil Yılmaz Baykal, 80 yıldır geleneksel düğün kıyafeti olan “Sivrihisar sarkası” dikiyor.

Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eskişehir’in en büyük ilçesi Sivrihisar, içinde barındırdığı kültürel zenginlikleriyle de en önemli yerleşim birimlerinden birisi olma özelliğini koruyor. İlçede herkes tarafından bilinen ve simli bir iple işlenen uzun kollu giysi, yörede kadınların kına gecesi ve düğünlerinde giydiği vazgeçilmez elbise olmaya devam ediyor. İlçede bulunan birçok üründe olduğu gibi coğrafi tescili de bulunan “Sivrihisar sarkası”, günümüzde Kamil Yılmaz Baykal’ın elinde şekilleniyor.

“Rahmetli eşimin sarkasını hâlâ evimde saklarım”

Sarka dikim işine 8 yaşında babasının yanında başladığını söyleyen Baykal, 80 yıldır ara vermeden işini yapmaya devam ettiğini belirtti. Dikilen sarkaların Sivrihisar’ın en önemli yöresel kıyafeti olduğunun altınız çizen Baykal, “İnsanlar giydikleri zaman çok yakışıyor. Eskiden Sivrihisar’da düğünler bir hafta olurdu. Çeyiz gecesi, kına gecesi ve gelin getirmesi gibi eğlencelerimiz vardı. O dönemler daha sık giyilirdi. Şimdilerde salonda bir gecede düğün oluyor. Genellikle kına gecelerinde daha çok tercih ediliyor ve daha iyi oluyor. Kıyafetin kıymetini bilen biliyor. Tamamen el işi bir üründür. Simleri siyah kumaşa tutturuyoruz. Tek tek üzerinde çalışıyoruz. Çok zor bir işçilik. Bazı insanlar yapmak adına heveslenip başladılar ama yarı yolda bıraktılar. Biz devam ediyoruz. Kıyafetimiz tam bir ayda bitiyor. Belediye Başkanımızın da çabalarıyla “Sivrihisar Sarkası” olarak tescillendi. Kendisine de teşekkürlerimiz sunuyorum. Ben bunu rahmetli eşime de dikmiştim. Onun sarkasını hâlâ evimde saklarım. Şu anda insanlar bir gelinliği kiralamak için 8 bin lira istiyor. “Sivrihisar Sarkası” hem antika olması hem de fiyat açısından çok daha uygundur” dedi.