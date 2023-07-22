Sivrihisar Orman İşletme Şefliğine ait hizmet binası, yeni yerinde törenle hizmete açıldı.

Eskişehir’de ormancılık faaliyetlerine 2019 yılında başlayan Sivrihisar Orman İşletme Şefliğinin hizmet binasının açılışı yapıldı. Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün’ün açılış ve takdim konuşması sonrasında Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, hayırlı hizmetler için dualar etti. Açılış kurdelesi kesilmesinin ardından hizmete açılan bina gezilirken, yapılan tanıtım ve ikramların ardından program sona erdi.

Açılışa, Sivrihisar İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün ve ilçe protokolü üyeleri katıldı.