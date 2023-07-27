Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde Sivrihisar’ın standında yer alan geleneksel el sanatları ve coğrafi işaretli lezzetler festivale katılan tüm ülkeler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Son yılların hızla yükselen turizm merkezi olan Sivrihisar, kültürel değerleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kültürel değerler yöre kadınları tarafından sürdürülürken, Sivrihisar Belediyesi bu değerleri uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 ülkenin katıldığı Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde, Sivrihisarlı Nasreddin Hoca ile birlikte Sivrihisar Belediyesi kültürel değerlerini tanıttığı standı ile yerini aldı. Tunç çağları boyunca yoğun olarak iskân edilen Sivrihisar’ın cebesi, kilimi, sarkası, incili küpesi gibi el sanatlarının yanında kelem dolması, höşmerim tatlısı ve arabaşısı gibi coğrafi işaretli lezzetlerin de tanıtıldığı stant, festivale katılan tüm ülkeler tarafından yoğun ilgili gördü.

Festivalde Nasreddin hoca saygıyla anıldı

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin şenlik bütçesi bu yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesine gönderilmişti. Ancak festival ruhu ve dayanışma duygusu etkilenmeden devam etti. Temsili Nasreddin hoca, Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin ilgi odağı oldu. Geleneksel fıkra anlatımı geleneğini sahnede de sürdüren Nasreddin Hoca, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce katılımcıya keyifli anlar yaşattı. Festival, fıkralar aracılığıyla gülümsemelerle dolu unutulmaz bir deneyim sunarak, kültürel bir köprü oluşturdu.

"Sivrihisar köklü geçmişe sahip bir ilçemiz"

Hayata geçirdiği projeler ile adından sıkça bahsedilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar köklü geçmişe sahip bir ilçemiz. Geçmişten günümüze kadar geleneklerini sürdüren, yöresel lezzetlerini koruyan bir bölgemiz. Kültürel değerlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki en büyük faktör yöre halkımızın çabasından kaynaklanmaktadır. Bozkırın güçlü kadınları, kültürel değerlerimize sahip çıkmada da kendini gösteriyor. Ninelerimizden günümüze kadar sürek gelenek, göreneklerimize ulusal ve uluslararası tüm platformlarda tanıtmaya, kadınlarımızın gücüne güç katmaya devam ediyoruz” dedi.