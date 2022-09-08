Sivrihisar muska baklavası, höşmerim tatlısı, arabaşı, kilimi, dövme sucuğu, sarkası, cebesi ve incili küpesinden sonra da Sivrihisar kelem dolması Türk Patent ve Marka Kurumundan mahreç işareti alarak tescillendi.

Sivrihisar muska baklavası, höşmerim tatlısı, arabaşı, kilimi, dövme sucuğu, sarkası, cebesi ve incili küpesinden sonra da Sivrihisar kelem dolması Türk Patent ve Marka Kurumundan mahreç işareti alarak tescillendi.

Sivrihisar Belediyesi yerel değerlerini koruma altına almak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak ve tanıtmak amacıyla başlatmış olduğu tescil çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, konuyla ilgili olarak, "Yöresel lezzetimiz ’Sivrihisar Kelem Dolması’na da Coğrafi İşaret Tescili almış bulunuyoruz. Toplamda ilçemizin Coğrafi İşarete sahip 9 değeri olurken, Eskişehir’imizin de lületaşı, çibörek ve met helvasından sonra Sivrihisar’a ait değerlerimiz ile şehrimiz genelinde toplamda 12 Coğrafi İşaretli ürün olmuştur. Sivrihisar değerleri hepimizindir, bu başarı başta ilçemiz ve Eskişehir’imiz için önemli bir değerdir. Şehrimize ve ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.

Hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.