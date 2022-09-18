Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Sivrihisar Hava Gösterileri’nde (SHG Airshow 2022) geniş emniyet tedbirleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gösteri alanının güvenliğini sağladı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Sivrihisar Hava Gösterileri’nde (SHG Airshow 2022) geniş emniyet tedbirleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gösteri alanının güvenliğini sağladı.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri’nde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik ve köpek timleri gösteri alanında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda jandarma personeli, aldığı tedbirlerle alanda adeta kuş uçurtmadı. Ekipler, alana giren araçları ve izleyicileri gerekli kontrollerden geçirerek gösterilerin huzur ve güvenliğini başarılı bir şekilde sağladı.