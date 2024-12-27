Sivrihisar’da 1994-1999, 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanı olarak görev yapan ve dün vefat eden Fikret Arslan, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sivrihisar Belediyesi eski Başkanlarından olan ve dün vefat eden Fikret Arslan, bugün Sivrihisar Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan’ın cenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 19.Dönem Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın, Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Habil Dökmeci, Arslan’ın kaybıyla ilgili olarak “İlçemizin gelişiminde büyük emekleri olan değerli büyüğümüz Fikret Arslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Liderliği, çalışkanlığı ve halkımıza olan sevgisiyle her zaman örnek bir isim olarak hatırlanacak olan merhum başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.