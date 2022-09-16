Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü, 20 Eylül’de bir kez daha aynı ruhla kutlanacak.

Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü, 20 Eylül’de bir kez daha aynı ruhla kutlanacak.

Sivrihisar, Kurtuluş Savaşı sırasında hem askeri kanadın hem de hükümet kanadının önemli bir yönetim noktası oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o dönem Sivrihisar’daki Zaimağa Konağı’nda bakanlar kurulu ile Anadolu’da ilk ve tek toplantısını yaptı. Sivrihisar’ı özgürlüğe kavuşturacak kararlar ise ivedilikle uygulanarak, bölge 20 Eylül 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı.

Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, 20 Eylül’de ilçede gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi protokol eşliğindeki kortej yürüyüşü, çocuk mehteran takımı öncülüğündeki 100 metrelik dev Türk bayrağı ile tören, saat 10.00’da Zaimağa Konağı’nda başlayacak. Yürüyüş Hükümet Konağı’nda son bulacak. Resmi törenler sonrası ilçe öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirler okunarak, halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek.

Kurtuluş programı, Eskişehir Polifonik Korosu ile devam edecek. Dönemin savaş yemeği olan keşkek çorbası ikramı sonrası gündüz programı, Ulu Cami’de şehitler anısına Mevlid-i Şerif okunması ile son bulacak. Akşam etkinlikleri ise saat 20.00’de Ford Otosan Ritim Grubu’yla başlayacak. Program, Elif Buse Doğan konseri ile son bulacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü etkinliklerle ilgili, “Sivrihisar’ımızın kurtuluşunun 101. yılında düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.