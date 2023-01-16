Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 5 Şubat 2023 Pazar günü olarak duyurulan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin içeriği belli oldu. Vatandaşlara ikram edilmek üzere tonlarca sucuğun mangallarda yerini alacağı en lezzetli kış festivalinde bu sene Zara ve Özgür Can Çoban sahne alacak.

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 5 Şubat 2023 Pazar günü olarak duyurulan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin içeriği belli oldu. Vatandaşlara ikram edilmek üzere tonlarca sucuğun mangallarda yerini alacağı en lezzetli kış festivalinde bu sene Zara ve Özgür Can Çoban sahne alacak.

Dünyanın merkezi Sivrihisar’da muhteşem konserler eşliğinde adeta lezzet şöleni yaşanacak. On binlerce katılımcının hem müziğe hem de sucuğa doyacağı Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nde ünlü sanatçı Zara ve Özgür Can Çoban konser verecek. Sanatçıların tek başlarına verecekleri konserleri akabinde ikili muhteşem bir düetle sahnede buluşacak ve Sivrihisar’da sevenlerine müzik ziyafeti verecek.

Radyo D’nin sevilen ismi Hilal Özgani’nin sunumuyla saat 11.00’de başlayacak olan festivalde tonlarca Sivrihisar Dövme Sucuğu mangallarda yerini alacak ve katılımcılara ücretsiz olarak sucuk ekmek dağıtılacak. Çeşitli sahne etkinlikleri, gösteriler ve yarışmaların yer alacağı festivalde çocuklara özel oyun alanları ve animatörler de miniklerin gönlünce eğlenmesi için hazır olacak.

Gastronomisi ve birçok coğrafi işaretli lezzetleri ile zengin mutfak kültürüne sahip Sivrihisar’da yöresel yemek stantları, festivale özel lezzetler, doğal köy ürünleri, el sanatları ürünleri, workshoplar ve çok daha fazlası Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nde vatandaşları bekliyor olacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali ülkemizin birçok şehrinden on binlerce insanı ağırladığımız, herkes tarafından oldukça sevilen ve sabırsızlıkla beklenen bir festival oldu. Lezzetine güvendiğimiz ilçemize özgü Sivrihisar Dövme Sucuğu ülkemizin dört bir yanından talep edilmeye devam ediyor.” diyerek “7’den 70’e on binlerce insanın aynı lezzet etrafında buluştuğu, damaklarda tadını, hafızalarda yerini koruyan, Sivrihisar’ın lezzetine doyum olmayan dövme sucuklarının mangallarda yerini aldığı, 2023 yılının en lezzetli festivali 5 Şubat’ta Sivrihisar’da gerçekleşecek. Dünyanın merkezi, Gönül Dağı’nın memleketi ve lezzetler diyarı Sivrihisar’da buluşmak için enfes bir bahanemiz var. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.