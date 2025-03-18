Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sivrihisar Devlet Hastanesi’nin 24 Mart 2025 tarihinde hizmete sunulacağını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Bildirici, hastanenin, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını ifade etti. Bildirici, toplam 12 bin 428 metrekare kapalı alana sahip olan hastane binasında, hasta ve hasta yakınlarının konforunu ön planda tutan nitelikli odalar tasarlandığını dile getirdi. Bildirici’nin açıklamalarına göre Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde; 12 poliklinik, 2 diş polikliniği, 1 fizik tedavi ünitesi, 2 TDL (Travay, Doğum, Lohusa) odası, 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi, 36 yataklı servis odası ve 81 araç kapasiteli açık otopark bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan ve uzman sağlık personeliyle hizmet verecek olan Sivrihisar Devlet Hastanesi, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunmayı hedefliyor.