Sivrihisar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarına geniş bir yelpazede ücretsiz sanat kursları imkânı sunuyor.

Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri el sanatları alanında uzmanlaşmayı hedefleyen herkese kapılarını açıyor. Atölyelerde cam sanatları, seramik, ebru, rölyef, bebek sanatı, filografi, Sivrihisar cebesi, kuyum, kilim dokuma ve dikiş-nakış gibi on farklı alanda eğitim verilecek.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, sanatın toplumun daha geniş kesimlerine ulaşabilmesi için bu tür faaliyetlerin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Belediyemizin sanat atölyelerinde gerçekleştirilecek kurslarımıza kayıt süreci başladı. Kadınlarımız ilgi duydukları alanlardaki kurslara katılarak hem yeteneklerini keşfedecekler hem de bu yetenekleri geliştirme fırsatı bulacaklar. Tüm kadınlarımızı sanat atölyelerimize bekliyoruz” dedi.