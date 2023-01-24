Ankara’da STK temsilcileri İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıyı protesto etti.

Ankara’da STK temsilcileri İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıyı protesto etti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) önderliğinde onlarca sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri İsveç’in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıyı protesto etti. Eylem, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu’nun Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı. Türkiye TADİV Başkanı Aygün Attar yaptığı açıklamada, “Bizim bayrağımız ve kitabımız gibi değerlere hangi sebepten olursa olsun el uzatanın elini, dil uzatanın dilini koparacak gücümüz vardır. Ama biz her zaman barışı telkin ederiz” diyerek İsveç’i sert sözlerle kınadı. İsveç hükümeti ve İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan’ı sert sözlerle eleştiren Attar, “İman ve inanç sahibi her Müslüman için mübarektir Kur’an-ı Kerim. Hem İsveç hem Danimarka vatandaşı olan sözde siyasetçi Rasmus Paludan isimli siyasetçi Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde mübarek kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i yaktı demeyeceğim. Çünkü Kur’an-ı Kerim’i yakmak hiçbir kulun hakkı değildir. Kur’an-ı Kerim kitabının sayfalarını yaktı. Bu utanç verici eylem karşısında İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom Twitter’dan ‘İsveç’in çok geniş ölçüde bir ifade özgürlüğü vardır. diyerek bir açıklama yaptı. Özrü kabahatinden büyük şu açıklama aslında İsveç’in gerçek yüzünü ve hoşgörüsüzlüğünü aynı zamanda gizletmeye ihtiyaç duymadığı İslam düşmanlığını ortaya koymuştur. Teröre destek veren ülkelerin başında gelen İsveç, İslam karşıtlığı ile bilinen ve daha önce de buna benzer eylemler gerçekleştiren aşırı sağcı Paludan’ın uluslararası kurumlara gün ve saat vererek deklare ettiği İslamiyet’in mübarek kitabı Kur’an’ı yakmak gibi aşağılık olayı engellemeyerek tüm dünya Müslümanlarını ciddi şekilde rencide etmiştir. 21. yüzyılda adeta Anadolu Haçlı seferlerini gerçekleştiren zihniyeti ortaya koyan Müslüman nefreti, İsveç devlet makamları tarafından ‘Çok geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü’ safsatası ile aleni şekilde desteklenmiştir” dedi.

“İsveç Devleti’nden resmi özür bekliyoruz”

Tüm dünya Müslümanlarını protesto yapmaya davet eden Attar, İsveç’ten de resmi bir özür beklediklerini belirterek, “Dinimizin mübarek kitabı olan Kuran’ı Kerim’in Türk Büyükelçiliği önünde yakılması İslamiyet’in keskin Kılıç’ı ve bükülmez kalkanı olan Türkiye’nin gücünden Batı dünyasının endişesini ortaya koymaktadır. İslam Teşkilatına dahil olan ülkeler başta olmakla beraber Allahu Ekber sedasıyla ellerin açıldığı, duaların okunduğu tüm coğrafyalarda varlık gösteren Müslümanları ve dininden asılı olmaksızın diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması için gayret sarf eden insanları İsveç’te yaşanan insanlığın yüz karası olan rezaleti protestoya davet ediyoruz. Çünkü İslam, Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlerin getirmiş olduğu mesajın ortak ismidir. İslam, barış, mutluluk demektir. İslam’a saldırmak İnsanlığa saldırmaktır. Kabul edilmezdir. Mübarek kitabımıza dokundurmayız” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından tekbirler getiren grup, ‘İsveç şaşırma sabrımızı taşırma, kutsala hakaret fikir özgürlüğü değildir, inanca hakaretin özgürlüğü olamaz, Kur’an’a uzanan eller kırılsın’ sloganlarını atarak sorunsuz bir şekilde dağıldı.