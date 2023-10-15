Düzce Bağımlılıkla Mücadele Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği (BAMYAD), iş birliği çalışmalarını geliştirmek için kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlıyor.

Düzce’de hem bağımlılıkla mücadele eden hem ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran hem de afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan BAMYAD, proje geliştirme, iş birliği ve Düzce’nin tanıtımına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlıyor. Bu çerçevede, 6 Şubat depreminde arama kurtarma çalışmalarında önemli rol oynayan Düzce 99ake Arama Kurtarma Derneği ve Düzce Musiki Derneği, BAMYAD’ın misafiri oldu. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantılar sonrasında dernek başkanlarına BAMYAD Başkanı Nagehan Yavuz tarafından Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Pınar Orman İşletme Şefliği tarafından üretilen fidanlar ve Çilimli Belediyesi tarafından Türkiye’de sadece Çilimli’de üretilen siyah pirinç verildi.

Düzce’de güçlü bir STK oluşumu olduğunu ifade eden BAMYAD Başkanı Nagehan Yavuz, "Ancak STK’lar bir araya gelip bir çalışma yapmadılar. Bizde BAMYAD olarak ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ atasözünden hareketle, Düzce’deki STK’ların daha güçlenmesi için ve bir araya gelerek şehrin katma değerini artırmak için çalışma başlattık. Aynı zamanda STK’lar olarak tanışalım, birlikte ne gibi projeleri hayata geçirebiliriz diye görüşelim istedik. İşbirliği güç birliği modeli ile birlikte çok daha güçlü STK yapısını oluşturabileceğimiz de bu toplantılarda görmüş olduk. Davetimize icabet eden arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Projemiz çerçevesinde diğer STK’ları da ağırlayacağız" dedi.