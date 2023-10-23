Düzce’de geleneksel sivil toplum kuruluşları buluşması gerçekleştirildi.

Düzce’de geleneksel sivil toplum kuruluşu buluşması, bu ay Güçlü Yarınlar Derneği ve Düzceli Anneler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buluşmaya sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

"Sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, hepimizin canını yaktı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Güçlü Yarınlar Derneği Başkanı Yasemin Başak, "Filistin’de ve Gazze’de İsrail tarafından yapılan katliamda çocuklar, kadınlar ve sivil insanlar soykırıma uğruyor. Orada İsrail tarafından yapılan insanlık dışı muamele sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, hepimizin canını yaktı. Bu soykırımın, katliamın bir an önce durması ve Filistinli kardeşlerimizin vatan topraklarına yeniden kavuşmasına dua ederek konuşmama başlamak istiyorum" dedi.

"Çok önem verdiğimiz iki projemiz var"

Güçlü Yarınlar Derneği’nin şiddet mağduru kadınlar, özel bireyler, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için kurulduğunu kaydeden Başak, "Dünyanın en büyük felaketlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem döneminde bölgeye ciddi yardım yapabilmek, depremzede kardeşlerimizin acısını paylaşabilmek için yoğun çalışma sergiledik. Hem deprem bölgesinde hem de bölgeden tahliyelerde Düzce’ye gelen depremzede kardeşlerimize sahip çıkma noktasında büyük özveri göstererek çalıştık. Bütün dernek üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca birçok projede yanımızda yer alan Düzceli Anneler Derneği’ne de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzde hayata geçirmeye çalıştığımız ve çok önem verdiğimiz iki projemiz var. Girişimlerini yaptık. Cevap bekliyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Bizleri bugünde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Güçlü anneler güçlü yarınlar"

Anneler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Derya Işıldak ise "Güçlü anneler güçlü yarınlar sloganıyla çıktığımız yolda birçok projeyi hayata geçirdik. Bu dönemde bizlerin yanında yer alan herkese teşekkür ederim. Bizler Düzceli anneler olarak Düzce’de kendisini yavrularına adayan annelere destek olmak için bir adım attık. Kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan annelerin kimsesi ve en büyük yardımcısı olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.